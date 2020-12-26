Ларионов раскрыл секрет результативной игры четвёртого звена сборной России в матче с США

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Наставник молодёжной сборной России Игорь Ларионов высказался об игре четвёртого звена в матче с США на чемпионате мира в Эдмонтоне.
Ларионов раскрыл секрет результативной игры четвёртого звена сборной России в матче с США
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Захар Бардаков, Василий Пономарёв и Максим Грошев провели на льду меньше всего времени по сравнению с другими звеньями, но забросили три шайбы.

«Мы с тренерами делали так, чтобы у нас не было первого, второго, третьего или четвёртого звена. Ожидаем от каждого игрока и звена вклада, который они могут дать. Рад за ребят, отыграли блестяще, забили три важных гола, играли очень компактно, друг на друга», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Ларионов также назвал самый опасный для сборной России момент матча с США на МЧМ.

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