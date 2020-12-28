Невезение фаворитов: как «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» упустили победы в первых матчах Boxing Day

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» упустили победы в своих первых матчах в рамках традиционного Boxing Day в Английской премьер-лиге. Мерсисайдцы сенсационно потеряли очки в домашней встрече с аутсайдером турнира «Вест Бромвичем» — 1:1. Действующий чемпион забил быстрый мяч, но позволил сопернику отличиться в концовке игры. В свою очередь, подопечные Жозе Моуринью в гостевом матче с «Вулверхэмптоном» открыли счёт уже на 57-й секунде, но на 86-й минуте пропустили и также довольствовались ничьей — 1:1.

Сенсационная осечка действующего чемпиона

Традиционный Boxing Day в Англии каждый день дарит болельщикам запоминающиеся матчи. В субботу «Арсенал» в лондонском дерби неожиданно легко обыграл «Челси», а «Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу над «Лестером». В воскресенье же лидер первенства и действующий чемпион «Ливерпуль» сенсационно потерял очки в домашней встрече с аутсайдером АПЛ «Вест Бромвичем».

Перед игрой казалось, что у гостей нет ни единого шанса, ведь они в первых 14 турах одержали лишь одну победу и набрали семь очков, что позволяло им опережать в турнирной таблице только «Шеффилд Юнайтед». Мерсисайдцы же в последней игре отправили семь безответных мячей в ворота «Кристал Пэлас».

Ничего хорошего подопечным Сэма Эллардайса не сулило и начало встречи. Уже на 12-й минуте Садио Мане, воспользовавшись грубой позиционной ошибкой Олувасемилого Аджайи, переиграл Сэма Джонстона с близкой дистанции. Для сенегальца этот гол стал 69-м в составе «Ливерпуля» в АПЛ. По этому показателю он теперь делит пятое-шестое места с Луисом Суаресом. Лидирует Робби Фаулер (128).

В дальнейшем хозяева неоднократно могли увеличить преимущество в счёте. Они создали множество моментов у ворот соперника, но команде не хватало завершения. «Вест Бромвич» же не стеснялся играть на отбой.

Во втором тайме ход матча, казалось, не сильно изменился, но мерсисайдцы регулярно начали сталкиваться с проблемами того или иного характера. Сначала травму получил основной центральный защитник хозяев Жоэль Матип. Его место вынужденно занял 19-летний Рис Уильямс. Затем у Юргена Клоппа на ровном месте сдали нервы после одного из судейских решений, и тренер получил жёлтую карточку.

А на 72-й минуте гости создали первый опасный момент. Карлан Ахирни-Грант после передачи из глубины убежал практически один на один с вратарём, но не сумел переиграть Алисона Бекера.

Из второго же представившегося шанса аутсайдер выжал максимум. Незадолго до финального свистка «Вест Бромвич» заработал угловой на правом фланге. Едва ли не впервые в матче в чужой штрафной оказалось больше двух футболистов команды.

Подопечные Эллардайса хитро разыграли стандарт, поставив в тупик соперника, а Аджайи нанёс точный удар головой после подачи Матеуса Перейры. С рикошетом от штанги мяч всё-таки залетел в сетку — для нигерийца этот гол стал дебютным в АПЛ.

В концовке встречи «Ливерпуль» всё же мог вырвать победу, но Джонстон спас гостей после удара Роберто Фирмино головой с линии вратарской. Таким образом мерсисайдцы потеряли очки в шестом матче текущего розыгрыша чемпионата страны. Столько же осечек в пассиве команды значилось по итогам всего прошлого сезона.

«Вест Бромвич» же в очередной раз подтвердил звание грозы фаворитов, ведь вслед за «Челси» (3:3) и «Манчестер Сити» (1:1) аутсайдер отобрал очки и у действующего чемпиона. Более того, безвыигрышная серия «Ливерпуля» в противостоянии с этим соперником увеличилась до четырёх матчей. В последний раз мерсисайдцы праздновали победу над «Вест Бромвичем» ещё в апреле 2017-го. Эллардайс же ни разу в четырёх играх не уступил Клоппу на «Энфилде».

Гол «Тоттенхэма» на 57-й секунде

По аналогичному сценарию развивалась и встреча 15-го тура между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом». Фаворит также забил быстрый мяч, но в концовке упустил победу — 1:1. Причём открыть счёт подопечным Жозе Моуринью удалось уже на 57-й секунде. Тангай Н'Домбеле отличился после розыгрыша углового. «Тоттенхэм» уже в 11-й раз в истории АПЛ отметился голом на первой минуте, больше таких мячей только в активе «Челси» (12).

Пропустив, «Вулверхэмптон» быстро пришёл в себя и захватил инициативу. Особенно активным в их составе был полузащитник Даниэл Каштелу. Однако лондонцы в целом справлялись с атаками соперника, а при необходимости забирали мяч под свой контроль.

Во втором тайме тактика команд не сильно изменилась. Хозяева владели инициативой, а гости терпеливо оборонялись и при каждом удобном случае проводили контратаки. Однако сил на концовку «Тоттенхэму» вновь не хватило. Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем больше моментов возникало у владений Уго Льориса.

В итоге на 86-й минуте «Вулверхэмптон» всё же отыгрался. Чужие ворота после розыгрыша углового поразил Ромен Сес. А «Тоттенхэм» теперь лидирует по количеству очков, потерянных в текущем сезоне АПЛ в последнюю десятиминутку. Безвыигрышная серия коллектива Моуринью в чемпионате увеличилась до четырёх встреч.

Четыре мяча в противостоянии «Вест Хэма» и «Брайтона»

Самый результативный матч игрового дня состоялся в Лондоне, где «Вест Хэм» и «Брайтон» также разошлись миром — 2:2. При этом гости из Брайтон энд Хоува дважды выходили вперёд, но соперник находил в себе силы отыграться.

В конце первого тайма Ниль Мопе ударом из пределов штрафной открыл счёт. После перерыва хозяева отыгрались благодаря дебютному голу в АПЛ 20-летнего воспитанника клуба Бенджамина Джонсона.

На 70-й минуте «Брайтон» снова вышел вперёд. Розыгрыш углового у ворот лондонцев завершился точным ударом Льиюса Данка. Однако ближе к финальному свистку «Вест Хэму» также удалось отличиться после розыгрыша корнера — чужие ворота поразил чех Томаш Соучек.

Команды разошлись миром в четвёртом матче подряд, а лондонцы в последний раз обыгрывали «Брайтон» в апреле 2012-го — в рамках Чемпионшипа.

Судейский скандал в Лидсе

Ещё один из аутсайдеров АПЛ, «Бёрнли», на выезде с минимальным счётом уступил «Лидсу». Единственный мяч уже на пятой минуте с пенальти забил Патрик Бэмфорд. Для нападающего этот гол — десятый в текущем сезоне АПЛ, и он стал шестым футболистом, который сумел преодолеть данную отметку.

В гонке бомбардиров турнира форвард уступает только Мохаммеду Салаху (13), Сон Хын Мину, Доминику Калверту-Льюину и Джейми Варди (по 11).

Гости остались крайне недовольны работой судьи Роберта Джонса. По их мнению, арбитр своими спорными решениями помешал им набрать очки. Во-первых, вопросы вызвало назначение одиннадцатиметрового за фол Ника Поупа на Бэмфорде.

Во-вторых, крайне неоднозначным получился эпизод, произошедший на 19-й минуте. Голкипер «Лидса» Иллан Меслье в собственной штрафной неудачно сыграл на выходе и врезался в оппонента. Мяч отскочил к игроку гостей, который нанёс удар по пустым воротам. Но Джонс чуть ранее дал свисток, зафиксировав фол со стороны «Бёрнли», разглядеть который на повторе не представляется возможным.

Следующие матчи в рамках Boxing Day пройдут уже в понедельник. Тремя встречами откроется 16-й тур АПЛ. Футболисты «Кристал Пэлас», «Лестера», «Челси», «Астон Виллы», «Эвертона» и «Манчестер Сити» выйдут на поле после всего одного дня отдыха.