Вылет «Арсенала», фиаско «Ювентуса», рекорд Месси и тайм Миранчука: самые яркие события европейского футбола

«Арсенал» разгромно уступил «Манчестер Сити» и вылетел из Кубка английской лиги. «Ювентус» дома пропустил три безответных мяча от «Фиорентины». Алексей Миранчук впервые после перенесённого коронавируса провёл на поле целый тайм, но не смог помочь «Аталанте» обыграть «Болонью». А Лионель Месси во встрече с «Вальядолидом» забил 644-й мяч в составе «Барселоны» и обошёл рекорд Пеле. RT рассказывает о самых ярких событиях в европейском футболе.

Две грубые ошибки резервного вратаря

В Англии на неделе состоялись четвертьфинальные матчи Кубка Лиги. В центральной встрече пересеклись пути «Арсенала» и «Манчестер Сити». Впрочем, лондонцы, ведущие борьбу за выживание в АПЛ, фактически решили пожертвовать турниром, сыграв резервным составом.

В результате главным антигероем стал второй вратарь «канониров» Рунар Рунарссон. Уже на третьей минуте он не сыграл на выходе после подачи Александра Зинченко с левого фланга и позволил Габриэлу Жезусу спокойно отправить мяч в ворота.

По истечении получаса игры Александр Ляказетт сравнял счёт, однако в начале второго тайма исландец допустил ещё более грубую ошибку. Рунарссон не сумел зафиксировать мяч в руках после несильного удара Рияда Мареза со стандарта и запустил его в сетку.

Через пять минут Фил Фоден увеличил преимущество «Манчестера», а незадолго до финального свистка точку поставил Эмерик Лапорт — 4:1. Так горожанам удалось не только пробиться в полуфинал Кубка Лиги, но и стать первой командой с 60-х годов прошлого века, которая нанесла «Арсеналу» четыре домашних поражения подряд. В 1960-1965 это удалось «Челси».

Пятый выход Моуринью в полуфинал Кубка Лиги

Пробились в полуфинал Кубка лиги и «Тоттенхэм» с «Манчестер Юнайтед». При этом выставившие полурезервный состав лондонцы испытали серьёзные проблемы в противостоянии со «Сток Сити», который в настоящий момент выступает в Чемпионшипе.

Открыл счёт в середине первого тайма Гарет Бэйл. Однако на второй тайм валлиец уже не вышел из-за травмы. А на 53-й минуте Джордану Томпсону вовсе удалось восстановить статус-кво на табло.

Но «Тоттенхэм» всё же дожал уступающего в классе соперника. Сначала чужие ворота поразил Бен Дэвис, а затем — Гарри Кейн. Для нападающего сборной Англии этот гол стал уже 16-м в текущем сезоне во всех турнирах. Жозе Моуринью же удалось в пятый раз вывести свою команду в полуфинал Кубка Лиги. В четырёх случаях он в итоге завоёвывал трофей.

Между тем бывшая команда португальца «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграла «Эвертон». При этом вплоть до 88-й минуты на табло горели «нули», пока чужие ворота не поразил Эдинсон Кавани. А в добавленное арбитром время точку поставил Антони Марсьяль — 2:0. Теперь в полуфинале коллектив Уле-Гуннара Сульшера в рамках манкунианского дерби встретится с «Манчестер Сити».

Единственной же командой на данной стадии, не выступающей в АПЛ, станет «Брентфорд». В четвертьфинале представляющий Чемпионшип коллектив с минимальным счётом обыграл «Ньюкасл».

Серия пенальти длиной в 18 ударов

Куда более богатыми на неожиданные результаты получились матчи второго раунда Кубка Германии. На данном этапе турнира борьбу завершили сразу три команды из элитного дивизиона. Наиболее обидное поражение потерпел «Хоффенхайм», который в серии пенальти уступил представляющему Вторую Бундеслигу «Гройтер Фюрту».

Основное время встречи завершилось вничью — 2:2. На 94-й минуте гости заработали одиннадцатиметровый, но Пауль Зегуин с «точки» не сумел переиграть Оливера Баумана. Однако в серии пенальти «Гройтер Фюрт» всё же взял верх. При этом «лотерея» растянулась на 18 ударов. Пять из них команды не реализовали. Лишь в одном случае сейв совершил вратарь. Решающим же стал промах защитника «Хоффенхайма» Касима Нуху.

По схожему сценарию развивался матч между «Майнцем» и «Бохумом». Основное время встречи здесь также завершилось со счётом — 2:2. При этом подопечные Яна-Морица Лихте вели — 2:0, а второй мяч пропустили на 90-й минуте.

А в послематчевой серии одиннадцатиметровых команда из Бундеслиги не реализовала ни одного пенальти — 0:3. В двух случаях мяч прошёл мимо створа, а в одном «Бохум» спас вратарь. Наконец, берлинский «Унион» уступил дома «Падерборну» — 2:3.

Но главная сенсация произошла в противостоянии «Рот-Вайсс Эссена», выступающего в четвёртом по силе дивизионе страны, и «Фортуны», которая ещё в прошлом сезоне играла в элите. Эссенцы неожиданно оказались сильнее соперника в домашних стенах — 3:2, и впервые за 12 лет пробились в 1/16 финала Кубка Германии.

644-й гол Месси в составе «Барселоны»

А в чемпионате Испании по-настоящему уникальный рекорд удалось установить Лионелю Месси. В матче с «Вальядолидом» (3:0) аргентинец забил 644-й мяч за «Барселону» и побил достижение Пеле по количеству голов в составе одной команды. Бразилец отличился 643 раза в футболке «Сантоса».

Месси же помимо результативного удара отдал первую голевую передачу в текущем сезоне Примеры, хотя в прошлом в его активе значился 21 «ассист».

Открывший счёт Клеман Лангле посвятил взятие ворот 22-летнему одноклубнику Муссе Вагё, который выступает за ПАОК на правах аренды. В недавнем матче чемпионата Греции сенегалец ударился коленом о штангу и получил серьёзную травму.

Шестая победа «Реала» подряд

Между тем лидерство в турнирной таблице Примеры сохранили «Реал» и «Атлетико». Обе команды в рамках 15-го тура чемпионата Испании одержали очередные победы. При этом подопечные Диего Симеоне на данный момент провели на две игры меньше оппонента.

Во вторник они не без труда набрали три очка в матче с «Реалом Сосьедад», который ещё осенью располагался на первом месте — 2:0. Первый тайм завершился без забитых мячей, но после перерыва «Атлетико» отличился дважды. Янник Карраско сначала ассистировал Марио Эрмосо, а затем — Маркосу Льоренте.

Так мадридцам удалось обыграть сан-себастьянцев впервые за три матча. А «Реал Сосьедад» потерпел третье подряд поражение в Примере и до шести встреч продлил безвыигрышную серию в национальном первенстве.

По аналогичному сценарию развивался и матч «Реал» — «Гранада». В первой половине встречи соперники огорчить друг друга не сумели, а во второй фаворит забил два безответных мяча. Открыл счёт на 57-й минуте Каземиро.

А в добавленное арбитром время окончательный счёт установил Карим Бензема. Для француза гол стал восьмым в текущем сезоне Примеры. В гонке бомбардиров турнира он делит лидерство с Яго Аспасом («Сельта») и Жераром Морено («Вильярреал»). Мадридцы же одержали шестую победу подряд во всех турнирах.

Удаление Куадрадо на 17-й минуте

Главная же сенсация последних игровых дней в европейском футболе произошла в матче 14-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Фиорентиной». Действующий чемпион подходил к этой игре в ранге явного фаворита, ведь подопечные Чезаре Пранделли в текущем сезоне располагаются в нижней половине турнирной таблицы и в Турин приехали с восьмиматчевой безвыигрышной серией в пассиве.

Однако им неожиданно удалось одержать победу с крупным счётом — 3:0. Встреча началась для хозяев крайне неудачно. Уже на третьей минуте Душан Влахович после идеальной передачи Франка Рибери из глубины вышел один на один с Войцехом Щенсны и аккуратно перебросил его. Таким образом серб отличился в третьем матче чемпионата подряд.

А на 18-й минуте судья Федерико Ла Пенна после просмотра повтора показал полузащитнику «Юве» Хуану Куадрадо прямую красную карточку за опасный стык с Гаэтано Кастровилли. При этом чуть позже рефери не стал назначать пенальти после падения в штрафной гостей Криштиану Роналду и Федерико Бернардески.

«Фиорентина» же в концовке добила маститого соперника. Сначала Алекс Сандро срезал мяч в собственные ворота, а затем Мартин Касерес отличился ударом с близкой дистанции. Таким образом туринцы проиграли в чемпионате Италии с разницей в три мяча впервые с января 2011-го.

Три балла Чалханоглу за результативность

Осечкой «Ювентуса» удалось воспользоваться миланским командам, которые занимают первые два места в турнирной таблице. «Милан» с большим трудом дома переиграл «Лацио» — 3:2. Причём начиналась встреча для хозяев лучше не придумаешь. В самом начале игры Анте Ребич открыл счёт после хорошей подачи Хакана Чалханоглу с углового, а спустя пять минут заработал пенальти, который реализовал сам турок.

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Однако в середине первого тайма право на одиннадцатиметровый получили уже римляне. Джанлуиджи Доннарумма справился с ударом Чиро Иммобиле с «точки», но первым на добивании оказался Луис Альберто. После этого психологическое преимущество перешло к «Лацио». Гости провели несколько перспективных атак, но в высшей степени надёжно на последнем рубеже действовал Доннарумма.

Но по истечении часа игры и он не смог спасти свою команду, когда Иммобиле нанёс точный удар в дальний угол из левого края штрафной. Для форварда сборной Италии этот гол стал девятым в текущем сезоне Серии А.

В оставшиеся полчаса гости были близки к тому, чтобы вырвать три очка, но на 92-й минуте неожиданно пропустили. После очередного идеального кросса Чалханогу с фланга Тео Эрнандес головой отправил мяч в сетку. Турок же отметился шестой голевой передачей в текущем розыгрыше чемпионата и пятой — в последних четырёх матчах.

Первое же место сохранил за собой «Интер», который на выезде не без труда обыграл «Верону» (2:1) благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Милана Шкриньяра. Эта победа для «нерадзурри» — седьмая подряд в национальном первенстве.

29 передач Миранчука

А вот «Аталанта», цвета которой защищает Алексей Миранчук, неожиданно упустила победу над «Болоньей» — 2:2. После первого тайма ничто не предвещало беды для бергамосков, ведь Луису Мурьелю удалось забить дважды за две минуты. Сначала колумбиец реализовал пенальти, заработанный Йосипом Иличичем, а буквально в следующей атаке отличился плотным ударом из пределов штрафной.

Сразу после перерыва на поле появился Миранчук, но набрать баллы за результативность ему не удалось. При этом россиянин практически не ошибался в передачах. Он выполнил 29 пасов с точностью 96,6%.

Однако ближе к финальному свистку «Аталанта» умудрилась пропустить дважды. Сначала Такэхиро Томиясу перебросил Пьерлуиджи Голлини, воспользовавшись разрешающей передачей партнёра. А затем вышедший на замену Неуэн Пас нанёс точный удар головой после подачи корнера.

Дебютный гол Пембеле в 18 лет

Между тем в турнирной таблице чемпионата Франции первое место продолжают делить «Лилль» и «Лион». В среду обе команды одержали победы, которые получились разными по содержанию. Подопечные Руди Гарсии ещё в первом тайме отправили три безответных мяча в ворота аутсайдера «Нанта». В составе команды отличились Карл Токо Экамби, Тино Кадевере и Лукас Пакета.

В свою очередь «Лиллю» пришлось приложить немалые усилия, чтобы увезти три очка из Монпелье. Гостей вывел вперёд сначала Тимоти Уэа, а затем Нанитамо Иконе, но хозяева всякий раз находили в себе силы отыграться. В результате вырвать победу «Лиллю» удалось лишь на 86-й минуте благодаря точному удару Бурака Йылмаза.

Наконец, действующий чемпион ПСЖ дома разгромил ещё одну сражающуюся за выживание команду «Страсбург» — 4:0. Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе, Мойзе Кин, Идрисса Гейе и 18-летний защитник Тимоте Пембеле, для которого гол стал дебютным во взрослой карьере.