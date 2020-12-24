«Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернулся на первое место в Серии А

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«Милан» на своём поле обыграл римский «Лацио» в матче 14-го тура итальянской футбольной Серии А.
«Милан» вырвал победу у «Лацио» и вернулся на первое место в Серии А
  • Reuters

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 3:2.

В составе россонери сначала на 10-й минуте отличился Анте Ребич, а на 17-й пенальти реализовал Хакан Чалханоглу. Гости ответили голами Луиса Альберто и Чиро Иммобиле на 27-й и 59-й минутах. Тем не менее хозяева всё же вырвали победу — в компенсированное ко второму тайму время забил Тео Эрнандес.

Таким образом, «Милан» набрал 34 очка и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, обогнав «Интер» (33).

Ранее сообщалось, что «Интер» обыграл «Верону».

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