Самый быстрый гол в истории Серии А, дубль Мактоминея к 4-й минуте и осечка ПСЖ: топ-5 событий дня в европейском футболе

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау поразил ворота «Сассуоло» на шестой секунде матча, став автором самого быстрого гола в истории Серии А. При этом полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминею потребовалось менее трёх минут, чтобы дважды поразить ворота «Лидса» в АПЛ. «Аталанта» разгромила «Рому» благодаря голу и двум результативным передачам Йосипа Иличича, а Джейми Варди помог «Лестеру» в гостях обыграть «Тоттенхэм». ПСЖ без Неймара не сумел одолеть «Лилль» и остался на третьей строчке в таблице Лиги 1. Главные события игрового дня в европейском футболе — в материале RT.

Неудача «Тоттенхэма»

Для лондонского «Тоттенхэма» последние три недели можно смело назвать самым сложным периодом в нынешнем сезоне. В преддверии 14-го тура АПЛ они потеряли очки в трёх матчах из четырёх, а на этот раз дома потерпели поражение от прямого конкурента — «Лестера» (0:2).

Подопечные Жозе Моуринью хоть и превзошли соперников по проценту владения мячом, но были довольно пассивны впереди, более чем в два раза уступив по числу ударов по воротам — 8:17. Самый явный шанс отличиться во втором тайме имел лучший бомбардир «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, но южнокорейцу немного не хватило удачи. Таким образом, форвард не смог должным образом отпраздновать свой 250-й выход на поле в составе «шпор».

Гости же дважды оставили не у дел Уго Льориса, и это если не считать отменённый из-за офсайда гол Джеймса Мэддисона. К обоим голам оказался причастен Джейми Варди. Сначала он реализовал пенальти за нарушение правил на Весле Фофана, а затем головой замкнул подачу Марка Олбрайтона. Правда, на пути мяча оказался защитник хозяев Тоби Алдервейрелд, в связи с чем взятие ворот записали на бельгийца.

Таким образом, форвард «Лестера» стал первым футболистом в истории АПЛ, забивавшим на выезде одной и той же команде на трёх разных стадионах. До этого он огорчал «Тоттенхэм» на «Уайт Харт Лейн» и «Уэмбли».

Крупная победа «Манчестер Юнайтед»

Самая результативная встреча дня в топ-5 национальных лиг Европы прошла на «Олд Траффорд», где «Манчестер Юнайтед» принимал «Лидс» — 6:2. «Красные дьяволы» впервые после ухода из клуба сэра Алекса Фергюсона забили шесть голов в матче АПЛ.

Одним из главных творцов успеха стал лидер манкунианцев Бруну Фернандеш. Португалец отметился дублем и результативной передачей, благодаря чему вышел на пятое место в первенстве Англии по системе «гол + пас». На его счету 14 (9 + 5) баллов, а выше расположились лишь Сон Хын Мин и Джейми Варди (оба — по 15), Мохаммед Салах (16) и Гарри Кейн (19).

Однако на этот раз у Фернандеша был серьёзный конкурент в борьбе за звание главного героя встречи. Речь идёт о 24-летнем хавбеке Скотте Мактоминее, набравшем аналогичное число баллов за результативность.

При этом шотландец оформил дубль всего за 104 секунды и стал первым игроком в истории лиги, забившим дважды за первые три минуты игры. За свои заслуги он удостоился похвалы со стороны наставника хозяев Уле Гуннара Сульшера.

Исторический гол Леао

В свою очередь, нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал автором самого быстрого гола в истории Серии А. Бразильцу потребовалось всего шесть секунд, чтобы открыть счёт в противостоянии с «Сассуоло» в 13-м туре.

Португалец получил передачу от Хакана Чалханоглу, ворвался в штрафную и «расстрелял» Андреа Консильи. Предыдущий рекорд принадлежал экс-полузащитнику «Пьяченцы» Паоло Поджи, на восьмой секунде поразившему ворота «Фиорентины» в декабре 2001 года.

Спустя несколько минут Леау мог сам ассистировать Чалханоглу и отплатить турку за помощь в организации гола, но оказался в офсайде. Однако в середине тайма «Милан» всё же сумел укрепить своё преимущество. Прорыв Тео Эрнандеса по флангу точным ударом завершил Алексис Салемакерс. Подопечные Роберто Де Дзерби отчаянно сражались и нанесли 15 ударов по воротам Джанлуиджи Доннаруммы, но огорчить его смогли лишь раз. Под занавес матча со штрафного отличился Доменико Берарди.

Благодаря этому успеху «Милан» продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 25 матчей, причём сделал это в отсутствие Златана Ибрагимовича. В Реджо-нель-Эмилии на поле вышел один из самых молодых составов россонери в XXI веке — средний возраст игроков составил 22 года и 313 дней.

Бенефис Иличича

К разочарованию российских болельщиков, главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини вновь решил не выпускать Алексея Миранчука в стартовом составе и предоставил ему всего девять минут в матче с «Ромой». Но даже без его помощи бергамаски ударно провели второй тайм и отпраздновали крупную победу — 4:1. А роль лидера впервые за долгое время взял на себя Йосип Иличич.

До воскресного матча в активе словенца значилось всего два (1 + 1) очка в десяти играх нынешнего сезона во всех турнирах. При этом в первенстве Италии он не отмечался результативными действиями с 1 марта, когда помог «Аталанте» разгромить «Лечче» (7:2). Однако в игре с «Ромой» он напомнил самого себя образца предыдущего соревновательного года, отметившись забитым мячом и двумя голевыми передачами. Сначала он помог отличиться Дувану Сапате, затем исполнил филигранную подачу на Робина Гозенса, а за пять минут до окончания основного времени забил сам.

Автором единственного гола в составе гостей стал Эдин Джеко, поразивший ворота Пьерлуджи Голлини уже на третьей минуте. Благодаря этому босниец вошёл в элитную группу из пяти футболистов «Ромы», забивавших не менее пяти мячей в ходе шести розыгрышей чемпионата Италии. Помимо него подобным могут похвастаться Франческо Тотти, Винченцо Монтелла, Агостино Ди Бартоломеи и Роберто Пруццо.

Нулевая ничья ПСЖ

Гранд французского футбола и финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов продолжает испытывать проблемы в национальном первенстве. В преддверии матча 16-го тура с «Лиллем» парижане выиграли лишь две из пяти игр, причём в двух случаях уступили — «Монако» и «Лиону», из-за чего потеряли лидерство и опустились на третью строчку в турнирной таблице. Победа над «догами» могла исправить положение и вновь вывести их в лидеры Лиги 1, однако подопечные Томаса Тухеля продемонстрировали одно из самых невзрачных выступлений за последние годы.

В очередной раз невооружённым глазом стали заметны проблемы парижан с созиданием. Без травмированного Неймара они лишь раз за весь матч побеспокоили голкипера соперника Майка Меньяна, а ситуацию не исправил даже выход на поле Килиана Мбаппе и Юлиана Дракслера в концовке встречи.

За последние десять сезонов ПСЖ лишь в шести встречах чемпионата Франции наносил не больше одного удара в створ ворот соперника, причём три из них пришлись на нынешний розыгрыш первенства.

Как итог — нулевая ничья, ставшая для «Пари Сен-Жермен» первой под руководством Томаса Тухеля. Последний раз подобный результат был зафиксирован в противостоянии с «Канном» в мае 2018 года, когда коллективом руководил Унаи Эмери.