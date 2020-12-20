«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в матче АПЛ

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В рамках матча 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» на своём поле добился крупной победы над «Лидсом».
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лидс» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Дублями отметились Скотт Мактоминай и Бруно Фернандеш, также забивали Дэниел Джеймс и Виктор Линделёф. У гостей голы на счету Лиама Купера и Стюарта Далласа.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице, имея 26 очков. «Лидс» — на 14-й позиции с 17 очками.

Ранее сообщалось, что футболист МЮ Мактоминай стал первым игроком АПЛ, сделавшим дубль в первые три минуты матча.

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