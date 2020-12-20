Футболист МЮ Мактоминай стал первым игроком АПЛ, сделавшим дубль в первые три минуты матча
- Reuters
В матче 14-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» полузащитник гостей Скотт Мактоминай сумел отличиться на второй и третьей минутах встречи, оформив дубль.
Как сообщает Opta, шотландец стал первым игроком в истории АПЛ, забившим два гола в первые три минуты матча. Для шотландца эти голы стали первыми в сезоне-2020/21.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд» в матче 13-го тура АПЛ.