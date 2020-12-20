Футболист МЮ Мактоминай стал первым игроком АПЛ, сделавшим дубль в первые три минуты матча

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай стал первым футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), сумевшим отличиться дважды за стартовые три минуты матча.
Футболист МЮ Мактоминай стал первым игроком АПЛ, сделавшим дубль в первые три минуты матча
  • Reuters

В матче 14-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» полузащитник гостей Скотт Мактоминай сумел отличиться на второй и третьей минутах встречи, оформив дубль.

Как сообщает Opta, шотландец стал первым игроком в истории АПЛ, забившим два гола в первые три минуты матча. Для шотландца эти голы стали первыми в сезоне-2020/21.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд» в матче 13-го тура АПЛ.

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