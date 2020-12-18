«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд» в матче 13-го тура АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» взял верх над «Шеффилдом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд» в матче 13-го тура АПЛ
  • Reuters

Игра прошла в Шеффилде и закончилась в пользу гостей — 3:2.

Хозяева открыли счёт на пятой минуте благодаря голу Дэвида Макголдрика. Затем дубль в составе манкунианцев оформил Маркус Рэшфорд, отметившись результативными ударами на 26-й и 51-й минутах, а также на 33-й отличился Антони Марсьяль. В конце встречи «Шеффилд» отыграл ещё один мяч усилиями Макголдрика, но этого не хватило, чтобы спастись.

«Манчестер Юнайтед» набрал 23 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Шеффилд» продолжает находиться на последней строчке с одним очком на счету.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» нанёс поражение «Тоттенхэму» и возглавил турнирную таблицу АПЛ.

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