«Ливерпуль» нанёс поражение «Тоттенхэму» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Ливерпуль» нанёс поражение «Тоттенхэму» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

На 26-й минуте Мохаммед Салах вывел красных вперёд, на 33-й Сон Хын Мин сравнял счёт. На 90-й Роберто Фирмино забил победный для «Ливерпуля» мяч.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу. «Тоттенхэм» с 25 очками в активе находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Челси».

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