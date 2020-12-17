«Ливерпуль» нанёс поражение «Тоттенхэму» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над лондонским «Тоттенхэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

На 26-й минуте Мохаммед Салах вывел красных вперёд, на 33-й Сон Хын Мин сравнял счёт. На 90-й Роберто Фирмино забил победный для «Ливерпуля» мяч.

«Ливерпуль» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу. «Тоттенхэм» с 25 очками в активе находится на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Вулверхэмптон» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Челси».