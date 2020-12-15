«Вулверхэмптон» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Челси»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
«Челси» забил первым. На 49-й минуте отличился Оливье Жиру.
«Вулверхэмптон» одержал победу благодаря голу Даниэла Каштелу на 66-й минуте, и Педру Нету, отличившегося на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.
«Челси» с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 13 очками — девятый.
Ранее сообщалось, что матчи АПЛ в Лондоне снова будут проходить без зрителей.