«Вулверхэмптон» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Челси»

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«Вулверхэмптон Уондерерс» одержал победу над лондонским «Челси» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Вулверхэмптон» в компенсированное время вырвал победу в матче АПЛ с «Челси»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вулверхэмптоне, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Челси» забил первым. На 49-й минуте отличился Оливье Жиру.

«Вулверхэмптон» одержал победу благодаря голу Даниэла Каштелу на 66-й минуте, и Педру Нету, отличившегося на пятой компенсированной ко второму тайму минуте.

«Челси» с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» с 13 очками — девятый.

Ранее сообщалось, что матчи АПЛ в Лондоне снова будут проходить без зрителей.

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