Матчи АПЛ в Лондоне снова будут проходить без зрителей

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Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) в Лондоне будут снова проходить при пустых трибунах.
Матчи АПЛ в Лондоне снова будут проходить без зрителей
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба «Вест Хэм Юнайтед», новое распоряжение правительства Великобритании по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступает в силу с 16 декабря. Согласно документу, Лондон попадёт в третью группу, в городе будет запрещено проводить спортивные мероприятия в присутствии болельщиков.

Отмечается, что данное постановление будет действовать до дополнительного распоряжения.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Бернли» в домашнем матче АПЛ.

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