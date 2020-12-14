Матчи АПЛ в Лондоне снова будут проходить без зрителей
- Reuters
Как сообщает пресс-служба лондонского клуба «Вест Хэм Юнайтед», новое распоряжение правительства Великобритании по борьбе с распространением коронавирусной инфекции вступает в силу с 16 декабря. Согласно документу, Лондон попадёт в третью группу, в городе будет запрещено проводить спортивные мероприятия в присутствии болельщиков.
Отмечается, что данное постановление будет действовать до дополнительного распоряжения.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Бернли» в домашнем матче АПЛ.