«Арсенал» проиграл «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

Короткая ссылка
В матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» на своём поле проиграл «Бёрнли».

Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, отправившего мяч в сетку собственных ворот.

С 58-й минуты хозяев играли в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

«Арсенал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы, имея 13 очков. «Бёрнли» набрал десять очков и поднялся на 17-ю позицию.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в 12-м туре АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить