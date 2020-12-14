«Арсенал» проиграл «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ
Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, отправившего мяч в сетку собственных ворот.
С 58-й минуты хозяев играли в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.
«Арсенал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы, имея 13 очков. «Бёрнли» набрал десять очков и поднялся на 17-ю позицию.
Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в 12-м туре АПЛ.