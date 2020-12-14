«Арсенал» проиграл «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

В матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» на своём поле проиграл «Бёрнли».

Встреча, проходившая на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне, завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга, отправившего мяч в сетку собственных ворот.

С 58-й минуты хозяев играли в меньшинстве после удаления Гранита Джаки.

«Арсенал» находится на 15-й строчке турнирной таблицы, имея 13 очков. «Бёрнли» набрал десять очков и поднялся на 17-ю позицию.

Ранее «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» в 12-м туре АПЛ.