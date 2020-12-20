Повторение рекорда Пеле от Месси, дубль Роналду и семь мячей «Ливерпуля»: топ-5 событий дня в европейском футболе

Лионель Месси в 643-й раз отличился за «Барселону» и повторил рекорд Пеле по числу голов за один клуб. Криштиану Роналду отметился дублем в игре с «Пармой» и вышел на третье место в истории Серии А по числу забитых мячей за календарный год, а два точных удара Роберта Левандовски помогли «Баварии» взять верх над «Байером». Кроме того, «Ливерпуль» одержал самую крупную победу со времён разгрома «Спартака» в Лиге чемпионов, а «Арсенал» продлил безвыигрышную серию в АПЛ до семи встреч. Главные события игрового дня в европейском футболе — в материале RT.

Разгром на «Селхёрст Парк»

В преддверии 14-го тура АПЛ мало кто предполагал, что «Ливерпуль» встретит серьёзное сопротивление в противостоянии с «Кристал Пэлас». Да, два тура назад подопечные Роя Ходжсона сумели отобрать очки у второй команды лиги — «Тоттенхэма», но затем сыграли вничью с «Вест Хэм». В итоге подопечные Юргена Клоппа оказались безжалостны к середняку и впервые в истории забили семь безответных голов в выездном матче АПЛ, одержав самую крупную победу с декабря 2017 года. Тогда с аналогичным счётом в Лиге чемпионов был повержен московский «Спартак».

В отчётной встрече 25-летний форвард Такуми Минамино забил свой первый мяч в АПЛ, став седьмым японским игроком, отличившимся в премьер-лиге, а Трент Александер-Арнольд провёл 150-й матч за клуб и отметил это голевой передачей на Джордана Хендерсона.

Главными действующими лицами поединка стали Мохаммед Салах и Роберто Фирмино. Оба записали на свой счёт по дублю и результативному пасу, причём египтянину это позволило с 13 голами выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров.

Для главного тренера команды Юргена Клоппа эта победа стала 127-й в качестве наставника мерсисайдцев, что позволило ему выйти на чистое первое место по этому показателю в истории клуба. Он обошёл Рафаэля Бенитеса (126). Далее расположились Жерар Улье (112), Рой Эванс (87) и Брендан Роджерс (63).

Неудачная серия «Арсенала»

На днях в АПЛ состоялась первая в сезоне отставка главного тренера — «Вест Бромвич» покинул бывший наставник сборной Хорватии и «Локомотива» Славен Билич. При этом многие полагали, что первым свой пост может оставить Микель Артета, ведь, несмотря на успешное выступление в Лиге Европы, в премьер-лиге «Арсенал» смотрится удручающе и занимает непривычное место в «подвале» турнирной таблицы. К игре с «Эвертоном» 13-кратный чемпион Англии подходил, имея в пассиве безвыигрышную серию из шести матчей и находясь в пяти очках от зоны вылета.

Не повезло «канонирам» и на этот раз. Встреча на «Гудисон Парк» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Сначала защитник «Арсенала» Роб Холдинг срезал мяч в собственные ворота, на 35-й минуте хавбек Николя Пепе реализовал пенальти, а победный гол забил Ерри Мина, отличившийся в конце первого тайма после розыгрыша углового.

«Эвертон» поднялся на промежуточное второе место в турнирной таблице АПЛ и впервые за 16 лет гарантировал себе место в топ-4 на этой стадии турнира.

«Арсенал» же продолжает устанавливать антирекорды. В 14 турах лондонский клуб набрал всего 14 очков — это худший результат команды за 46 лет.

Достижение Месси

В Испании центральный матч тура прошёл на стадионе «Камп Ноу». Подопечные Рональда Кумана упустили победу над «Валенсией» — 2:2, что позволило гостям укрепиться в статусе самой неудобной команды для грандов испанского футбола. За последние десять лет «летучие мыши» отобрали у «Барсы» и «Реала» 49 очков. Следом в этом рейтинге идут «Атлетико» (41), «Реал Сосьедад» и «Севилья» (по 31).

Счёт в матче открыл коллектив Хави Грасии. На 29-й минуте Муктар Диакаби воспользовался проблемами соперника при игре на стандартах и неотразимо пробил головой. Однако в компенсированное к первому тайму время хозяева восстановили паритет.

Лионель Месси не смог реализовать пенальти, но не выключился из эпизода и добил мяч в сетку. Это позволило аргентинцу оформить 643-й гол за «Барселону» и повторить рекорд Пеле по числу точных ударов за один клуб.

Причём изначально в эпизоде с назначением 11-метрового главный арбитр встречи не только указал на точку после падения Антуана Гризманна, но и показал прямую красную карточку Хосе Луису Гайя. Но после просмотра видеоповтора судья изменил своё решение и предъявил испанцу лишь горчичник.

Во втором тайме точными ударами обменялись Рональд Араухо и Макси Гомес, а защитник каталонцев забил особенно эффектно. Уругваец оказался расторопнее всех в штрафной и боковыми ножницами вогнал мяч в сетку. Что касается Дениса Черышева, то российский легионер «Валенсии» провёл на поле 90 минут и имел неплохой шанс забить, но не реализовал его.

Результативность Роналду

Спустя пару часов после окончания встречи с участием Месси на поле вышел его извечный конкурент. Криштиану Роналду оформил дубль в гостевом матче 13-го тура против «Пармы», что позволило форварду «Ювентуса» выйти в лидеры гонки бомбардиров нынешнего сезона (12) и вписать своё имя в историю Серии А.

Португалец забил уже 33 мяча за календарный год в первенстве Италии и сравнялся по этому показателю с Омаром Сивори, установившим аналогичное достижение в 1961-м. Больше лишь у Гуннара Нордаля (36 голов в 1950-м) и Феличе Бореля (41 — в 1933-м).

Матч на стадионе «Эннио Тардини» завершился со счётом 0:4, а одним из его главных героев стал Альваро Мората. Он не только ассистировал Роналду и Деяну Кулусевски, но и отличился сам, впервые набрав три очка за одну встречу в Серии А.

Текущий сезон может стать для испанца одним из самых успешных в карьере. В его активе уже десять (4 + 6) баллов по системе «гол + пас» в рамках национального чемпионата — и это после 13 туров. На данный момент его лучший результат — 20 (15 + 5) очков в сезоне-2016/17. Тогда он вместе с Криштиану защищал цвета мадридского «Реала».

Битва лидеров Бундеслиги

В Германии главным событием 13-го тура обещала стать встреча лидеров Бундеслиги. В преддверии очного противостояния «Байер» занимал первое место и опережал «Баварию» на одно очко. Таким образом, чтобы встретить Новый год на вершине турнирной таблицы, подопечным Петера Боса нужно было не уступить мюнхенцам.

Поначалу дела у хозяев шли неплохо. Уже на 14-й минуте они вышли вперёд — Патрик Шик отметился настоящим шедевром. Чешский форвард оказался без опеки при розыгрыше углового и фантастическим по исполнению ударом с лёта прошил сетку ворот Мануэля Нойера.

У «Баварии» долго не клеилась игра, и картину омрачали травмы. На 32-й минуте вместо получившего повреждение Кингсли Комана на поле вышел Лерой Сане, но уже в середине второй половины матча немец сам покинул поле. Хорошей новостью для болельщиков гостей стало разве что возвращение в состав Йозуа Киммиха, пропустившего больше месяца из-за проблем с мениском.

В итоге судьбу «Байера» предопределила неудачная игра в концовках таймов. Роберт Левандовски оформил дубль, в чём ему помогли грубейшие ошибки Лукаша Градецки и Джонатана Та. Голкипер неудачно сыграл на выходе и позволил поляку беспрепятственно направить мяч в пустые ворота после заброса с фланга, а защитник ошибся под давлением контрпрессинга и позволил гостям провести результативную атаку на 93-й минуте. Лучший футболист года по версии ФИФА не промахнулся и помог Хансу-Дитеру Флику выиграть 50-й матч у руля «Баварии».