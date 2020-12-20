Пеле — Месси: я очень тобой восхищаюсь, Лео

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Легендарный бразильский футболист Пеле отреагировал на повторение аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси его рекорда по количеству голов в составе одного клуба.

«Когда сердце переполняется любовью, трудно изменить свой путь. Как и ты, я знаю, что значит носить одну и ту же футболку каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше того места, где чувствуешь себя как дома. Поздравляю с твоим историческим рекордом, Лионель. Но прежде всего поздравляю тебя с прекрасной карьерой в «Барселоне». Истории, подобные нашим, о том, как долго любить один и тот же клуб, к сожалению, будут встречаться в футболе всё реже. Я очень тобой восхищаюсь, Лео», — написал Пеле в своём Instagram.

Гол 14-го тура испанской Примеры с «Валенсией» стал для Месси 643-м в составе «Барселоны». Таким образом, он повторил рекорд Пеле, забившего 643 мяча за бразильский «Сантос».

Ранее Мохамед Салах заявил о желании побить все клубные рекорды «Ливерпуля».

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