Салах заявил о желании побить все клубные рекорды «Ливерпуля»

Египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о целях, которые он ставит перед собой.

«Думаю, я побил несколько клубных рекордов. Я бы хотел побить их все, это было бы здорово. Но команда стоит на первом месте. Это важнее любых рекордов. Самое главное — выиграть с командой большие трофеи. А если вы продолжаете бить рекорды и побеждать в играх, то это здорово», — цитирует Салаха AS.

Египтянин является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов, а также автором самого быстрого забитого мяча «Ливерпуля» в самом престижном клубном европейском турнире.

Ранее сообщалось, что Клопп второй год подряд признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.