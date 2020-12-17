Победа «Ливерпуля» в матче лидеров АПЛ, возвращение Миранчука и дубль Левандовски: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» на 90-й минуте вырвал победу у «Тоттенхэма» и вышел на чистое первое место в турнирной таблице АПЛ. Алексей Миранчук впервые с конца ноября появился на поле и помог «Аталанте» отобрать очки у «Ювентуса». «Барселона» одолела «Реал Сосьедад», а «Бавария» обыграла «Вольфсбург» благодаря дублю Роберта Левандовски. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Возвращение «Ливерпуля» в лидеры АПЛ

В центральном матче игрового дня Английской премьер-лиги встретились команды, которые после 12-го тура делили первое место — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». При этом мерсисайдцы перед важной встречей столкнулись с серьёзными кадровыми проблемами. В частности, из-за травм центральных защитников в стартовый состав попал 19-летний дебютант АПЛ Рис Уильямс. Также Юрген Клопп не мог рассчитывать на результативного нападающего Диогу Жота.

Однако несмотря на это действующий чемпион Англии большую часть игры владел инициативой и заслужил победу — 2:1. В первом тайме преимущество «Ливерпуля» было подавляющим. Команда создала немало моментов у ворот соперника, однако на последнем рубеже надёжно действовал Уго Льорис.

Пробить его удалось лишь благодаря курьёзному рикошету. На 26-й минуте мяч после удара Мохаммеда Салаха из пределов штрафной задел ногу одного из соперников и залетел под перекладину. Однако «Тоттенхэму», который до этого практически не выходил на чужую половину поля, в первой же контратаке после пропущенного гола удалось сравнять счёт. Сон Хын Мин убежал один на один с вратарём и забил 11-й мяч в текущем сезоне АПЛ.

Во второй половине встречи лондонцы, напротив, выглядели интереснее соперника. «Ливерпуль» хотя и продолжал владеть мячом, регулярно позволял сопернику проводить быстрые контратаки. В частности, два выхода один на один не реализовал Стивен Бергвейн.

Всё шло к тому, чтобы матч закончился вничью, но на 90-й минуте мерсисайдцам удалось вырвать победу благодаря удачному розыгрышу стандартного положения. Роберто Фирмино после подачи Эндрю Робертсона выиграл верховое единоборство у защитника и отправил мяч в сетку.

Так «Ливерпулю» удалось обыграть «Тоттенхэм» в шестой раз подряд во всех турнирах. Моуринью же потерпел шестое поражение от Клоппа в 12 очных встречах. Португалец одерживал победы над командами немца лишь дважды в карьере.

Волевая победа «Барселоны»

С аналогичным счётом победу над «Реалом Сосьедад» в рамках 19-го тура Примеры одержала «Барселона». Сине-гранатовые активно начали встречу и создали несколько опасных моментов, но счёт в середине первого тайма после подачи углового неожиданно открыли гости. Виллиан Жозе с пары метров замкнул прострел партнёра.

Однако на игре фаворита это не сказалось, и подопечные Рональда Кумана успели ещё до перерыва не только отыграться, но и выйти вперёд. Сначала Жорди Альба из пределов штрафной с правой ноги красиво закрутил мяч в дальнюю девятку, а затем Френки де Йонг отличился ударом с близкой дистанции.

Во втором тайме каталонцы вполне могли довести счёт до крупного, но забить больше не сумели. Один Антуан Гризманн не реализовал несколько стопроцентных моментов. На 84-й минуте «Реал Сосьедад» едва не наказал соперника за расточительность, но Марк-Андре тер Штеген сначала справился с выстрелом из-за пределов штрафной, а затем ногой парировал добивание с нескольких метров.

Так «Барселона» одержала вторую победу подряд в Примере и поднялась на промежуточное пятое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад», который долгое время лидировал, по потерянным очкам уступает не только «Атлетико», но и «Реалу».

TER STEGENNNNNNNNN PRESERVES THE LEAD! TWICE! 🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑 pic.twitter.com/k8c23lEN43 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2020

Неожиданное испытание для Черышева

Параллельно с матчами национального первенства в Испании проходят игры первого раунда Кубка страны, в котором принимают участие в том числе клубы Примеры. В частности, «Валенсия» с Денисом Черышевым в составе в среду встретилась с «Террасой» из Терсеры (четвёртый по силе дивизион). Сам россиянин впервые в карьере вывел команду на поле с капитанской повязкой.

Состав «летучих мышей» был далёк от оптимального, но мало кто ожидал, что им придётся серьёзно помучиться с уступающим в классе оппонентом. Для гостей всё с самого начала складывалось не лучшим образом. Уже на девятой минуте они умудрились пропустить. Сразу после перерыва «Терраса» удвоила преимущество, а спустя несколько минут «Валенсия» осталась в меньшинстве из-за удаления Гильема Молины.

Перевернуть ход встречи удалось лишь после выхода на поле нескольких лидеров, включая Карлоса Солера и Гонсалу Гедеша. На 83-й минуте испанец реализовал пенальти, а на 91-й — также вышедший на замену Юнус Муса сравнял счёт. В дополнительное время «Валенсия» дожала соперника благодаря дублю Гедеша — 4:2.

Гол Филиппа «Баварии»

В Бундеслиге «Бавария» вернулась на победную тропу после двух ничьих подряд. Действующий чемпион Германии дома обыграл «Вольфсбург» — 2:1. При этом гости подошли к матчу в хорошей форме. В предшествовавших поединку пяти турах они набрали 13 очков, а в новом сезоне не терпели поражений.

Более того, в отчётной встрече им удалось открыть счёт. На пятой минуте после ошибки Лероя Зане и подачи Кингсли Комана отличился арендованный у московского «Динамо» Максимилиан Филипп. Для нападающего этот гол стал первым в составе новой команды.

Однако ход игры удалось практически в одиночку перевернуть Роберту Левандовски. В добавленное к первому тайму время поляк забил головой, а сразу после перерыва воспользовался разрезающей передачей Жерома Боатенга.

Теперь в активе форварда значатся 15 мячей в текущем сезоне Бундеслиги, и он уверенно лидирует в гонке бомбардиров турнира. Всего же в активе футболиста 251 гол в чемпионате Германии.

В списке лучших снайперов в истории национального первенства его опережают только Клаус Фишер (268) и Герд Мюллер (365).

«Бавария» в очередной раз подтвердила статус неудобного соперника для «Вольфсбурга», ведь в последних 13 матчах мюнхенцы одержали 12 побед при одной ничьей. Удаются встречи с этой командой и Левандовски, который забил ей 24 мяча во всех турнирах — больше чем любому другому клубу.

Победу в 12-м туре Бундеслиги одержал и «Байер», который на выходных возглавил турнирную таблицу чемпионата Германии. Подопечные Петера Боша разгромили аутсайдера турнира «Кёльн» (4:0), а уже в субботу леверкузенцы примут «Баварию».

Третий нереализованный пенальти Роналду в 2020 году

В Италии состоялось возвращение в строй Алексея Миранчука. Полузащитник «Аталанты» в последний раз выходил на поле 21 ноября, а затем выбыл из строя из-за коронавируса. Впрочем, важный матч с «Ювентусом» россиянин начал на скамейке запасных и вышел на замену лишь на 71-й минуте вместо украинца Руслана Малиновского.

К тому моменту все основные события в отчётной игре уже произошли. По истечении получаса встречи туринцам удалось открыть счёт благодаря красивому дальнему удару Федерико Кьезы. Бергамаски отыгрались после перерыва — отличился Ремо Фройлер.

А спустя всего несколько минут «Юве» заработал пенальти. Кьеза грамотно подставился под Ханса Хатебура в штрафной и вынудил соперника нарушить правила. Бить с «точки» вышел Криштиану Роналду, однако Пьерлуиджи Голлини угадал направление полёта мяча и намертво поймал его. Португалец не реализовал 26-й одиннадцатиметровый в карьере и третий — в 2020 году.

Голлини же, поймав кураж, спас команду ещё в паре эпизодов. Впрочем, в концовке встречи ближе к победе была уже «Аталанта», и несколько эффектных сейвов совершил Войцех Щенсны. «Ювентус» сыграл вничью в шестой раз в текущем сезоне Серии А. Для команды это худший результат с 1984-го.

«Милан», который продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, во втором туре подряд потерял очки в матче с уступающим в классе соперником. На выходных россонери сыграли вничью с «Пармой» (2:2), а в среду с аналогичным счётом провели встречу с аутсайдером — «Дженоа». Причём фавориту дважды пришлось отыгрываться.

Первый тайм завершился без забитых мячей, но сразу после перерыва генуэзцам удалось открыть счёт. Джанлуиджи Доннарумма парировал выстрел экс-нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, однако первым на добивании оказался Маттиа Дестро.

Спустя пять минут Давиде Калабрия дальним ударом восстановил статус-кво. Но вскоре Дестро головой замкнул подачу с фланга и вновь вывел «Дженоа» вперёд. Спас «Милан» от поражения 20-летний защитник Пьер Калулу, который проводил лишь второй матч в Серии А в карьере. На 83-й минуте он нанёс точный удар с близкой дистанции после подачи корнера.

Осечкой принципиального соперника воспользовался «Интер». Нерадзурри в важнейшем матче одолели «Наполи» (1:0) благодаря десятому голу Ромелу Лукаку в нынешнем розыгрыше Серии А и сократили отставание от «Милана» до одного очка.

Осечка «Лиона»

Во Франции ПСЖ удалось одержать вторую победу в последних пяти матчах Лиги 1. Парижане дома не без труда одолели сражающийся за выживание «Лорьян» — 2:0. В первом тайме гости сохранили свои ворота в неприкосновенности, однако сразу после перерыва Эндрю Гравильон совершил фол последней надежды в своей штрафной и получил прямую красную карточку. Пенальти реализовал Килиан Мбаппе, а вскоре точку в противостоянии поставил арендованный у «Ювентуса» Мойзе Кин.

В свою очередь, лидер чемпионата «Лилль» отправил два безответных мяча в ворота «Дижона». В составе команды отличились Юсуф Язиджи и Тимоти Уэа. А вот «Лион», который в прошлом туре обыграл ПСЖ, неожиданно потерял очки в домашнем матче с «Брестом» (2:2) и прервал пятиматчевую победную серию в национальном первенстве. Причём вырвать ничью гостям удалось на 93-й минуте с пенальти.