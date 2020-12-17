«Барселона» одолела «Реал Сосьедад» в матче Примеры
- Reuters
Встреча состоялась в Барселоне и завершилась в пользу хозяев — 2:1.
В составе гостей на 27-й минуте забил Виллиан Жозе. Сине-гранатовые ответили голами Жорди Альбы и Фрэнки де Йонга на 31-й и 43-й минутах.
«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сосьедад» занимает вторую строчку с 26 очками в активе.
Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Леванте» в матче Примеры.