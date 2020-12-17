«Барселона» одолела «Реал Сосьедад» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» одержала победу над «Реал Сосьедадом» из Сан-Себастьяна в матче 19-го тура испанской футбольной Примеры.

Встреча состоялась в Барселоне и завершилась в пользу хозяев — 2:1.

В составе гостей на 27-й минуте забил Виллиан Жозе. Сине-гранатовые ответили голами Жорди Альбы и Фрэнки де Йонга на 31-й и 43-й минутах.

«Барселона» набрала 20 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сосьедад» занимает вторую строчку с 26 очками в активе.

Ранее сообщалось, что гол Месси помог «Барселоне» обыграть «Леванте» в матче Примеры.