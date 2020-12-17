Дубль Левандовски помог «Баварии» одержать волевую победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге
- Reuters
Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.
На пятой минуте гости вышли вперёд благодаря голу Максимилиана Филиппа. В компенсированное к первому тайму время Роберт Левандовски отквитал один мяч, а после перерыва оформил дубль, поставив точку в игре.
«Бавария» набрала 27 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Eurosport.