Дубль Левандовски помог «Баварии» одержать волевую победу над «Вольфсбургом» в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Вольфсбург» в матче 12-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 2:1.

На пятой минуте гости вышли вперёд благодаря голу Максимилиана Филиппа. В компенсированное к первому тайму время Роберт Левандовски отквитал один мяч, а после перерыва оформил дубль, поставив точку в игре.

«Бавария» набрала 27 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Eurosport.