Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Eurosport

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2020 года по версии издания Eurosport.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В прошлом сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.

В этом сезоне форвард отметился уже 16 голами и пятью передачами в 16 матчах.

Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Неймар, а тройку лучших замкнул вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Ранее сообщалось, что France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.