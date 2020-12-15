Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Eurosport
- Reuters
Рейтинг опубликован на сайте издания.
В прошлом сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов.
В этом сезоне форвард отметился уже 16 голами и пятью передачами в 16 матчах.
Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Неймар, а тройку лучших замкнул вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
Ранее сообщалось, что France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.