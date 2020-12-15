Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Eurosport

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком мира 2020 года по версии издания Eurosport.
Левандовски признан лучшим футболистом года по версии Eurosport
  • Reuters

Рейтинг опубликован на сайте издания.

В прошлом сезоне поляк в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах забил 55 мячей и отдал десять результативных передач. «Бавария» же стала обладателем Кубка Германии, победила в чемпионате и Лиге чемпионов. 

В этом сезоне форвард отметился уже 16 голами и пятью передачами в 16 матчах.

Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Неймар, а тройку лучших замкнул вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Ранее сообщалось, что France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.

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