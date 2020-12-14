France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории

Известное французское издание France Football признало прославленного советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола.

Об этом сообщается на странице издания в Instagram.

Помимо Яшина, на звание лучшего голкипера в истории претендовали Гордон Бэнкс, Джанлуиджи Буффон, Икер Касильяс, Зепп Майер, Мануэль Нойер, Томас Нконо, Петер Шмайхель, Эдвин ван дер Сар и Дино Дзофф.

За свою карьеру Яшин, являющийся единственным в истории голкипером, награждённым «Золотым мячом», становился олимпийским чемпионом и выигрывал чемпионат Европы в составе сборной СССР. Лучшим его результатом на чемпионате мира стало четвёртое место на турнире 1966 года, который проходил в Англии.

Ранее сообщалось, что Левандовски, Месси и Роналду претендуют на звание игрока года по версии ФИФА.