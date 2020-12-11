Левандовски, Месси и Роналду претендуют на звание игрока года по версии ФИФА

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Международная федерация футбола (ФИФА) представила шорт-лист номинантов на премию The Best по итогам 2020 года.
Левандовски, Месси и Роналду претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
  • Reuters

На награду лучшему футболисту номинированы Роберт Левандовски, Лионель Мессии и Криштиану Роналду.

На звание лучшей футболистки года претендуют Люси Бронз, Пернилла Хардер и Венди Ренар.

За приз лучшему голкиперу среди мужчин поборются Алиссон, Мануэль Нойер и Ян Облак. В аналогичной категории среди женщин в тройку финалистов попали Сара Буадди, Кристиана Эндлер и Алисса Нэехер.

На награду лучшему тренеру номинированы Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик и Юрген Клопп. Среди наставников женских команд на аналогичную награду претендуют Эмма Хейс, Жан-Люк Вассёр и Сарина Вигман.

На премию Пушкаша за лучший гол 2020 года номинированы мячи уругвайца Джорджиана де Арраскаэты, южнокорейца Сон Хын Мина и уругвайца Луиса Суареса.

Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 17 декабря.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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