Левандовски, Месси и Роналду претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
- Reuters
На награду лучшему футболисту номинированы Роберт Левандовски, Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
На звание лучшей футболистки года претендуют Люси Бронз, Пернилла Хардер и Венди Ренар.
За приз лучшему голкиперу среди мужчин поборются Алиссон, Мануэль Нойер и Ян Облак. В аналогичной категории среди женщин в тройку финалистов попали Сара Буадди, Кристиана Эндлер и Алисса Нэехер.
На награду лучшему тренеру номинированы Марсело Бьелса, Ханс-Дитер Флик и Юрген Клопп. Среди наставников женских команд на аналогичную награду претендуют Эмма Хейс, Жан-Люк Вассёр и Сарина Вигман.
На премию Пушкаша за лучший гол 2020 года номинированы мячи уругвайца Джорджиана де Арраскаэты, южнокорейца Сон Хын Мина и уругвайца Луиса Суареса.
Церемония награждения пройдёт в онлайн-формате 17 декабря.
Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 39-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.