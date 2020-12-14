Осечки «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», дубль Роналду с пенальти и травма Неймара: события дня в европейском футболе

В чемпионате Англии «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» в преддверии очного противостояния потеряли очки в матчах с уступающими в классе соперниками, «Кристал Пэласом» и «Фулхэмом» соответственно. «Ювентус» в Серии А вырвал победу над «Дженоа» благодаря двум голам Криштиану Роналду с пенальти. Лионель Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны» под десятым номером. А нападающий ПСЖ Неймар получил тяжёлую травму в игре с «Лионом» и покинул поле в слезах. RT рассказывает о главных событиях дня в европейском футболе.

Неожиданные ничьи для лидеров

В Английской премьер-лиге «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», которые делили лидерство после 11-го тура, в преддверии очного противостояния неожиданно потеряли очки в матчах с уступающими в классе командами. Первыми осечку допустили подопечные Жозе Моуринью. В рамках лондонского дерби они разошлись миром с «Кристал Пэлас» — 1:1.

Причём большую часть встречи фаворит вёл в счёте. В середине первого тайма гости вышли вперёд благодаря ошибке вратаря Висенте Гуайты. Испанец не справился с дальним ударом Гарри Кейна практически по центру ворот и позволил мячу оказаться в сетке.

Для самого нападающего этот гол стал уже девятым в текущем сезоне АПЛ и 15-м — во всех турнирах. Также он набрал 19-й балл за результативность в чемпионате страны (9 + 10) и лидирует по этому показателю.

Отыграться «Кристал Пэлас» удалось лишь на 81-й минуте благодаря удачному розыгрышу стандартного положения. После подачи со штрафного Джеффри Шлупп с близкого расстояния нанёс точный удар. «Тоттенхэм» вполне мог вырвать победу в концовке, но пару потрясающих сейвов совершил Гуайта. А после курьёзной подачи Бена Дэвиса с фланга мяч приняла на себя перекладина.

«Ливерпуль» проводил свой матч 12-го тура с аутсайдером «Фулхэмом» уже после того, как прозвучал финальный свисток в Лондоне, и имел отличную возможность оторваться от конкурента. Однако фаворит и в данной встрече довольствовался ничьей — 1:1.

Причём развивалась игра совершенно по иному сценарию. Коллектив Юргена Клоппа не лучшим образом провёл первый тайм и на 25-й минуте закономерно пропустил. Футболисты «Фулхэма» выиграли подбор возле чужой штрафной после подачи углового и вывели на удар Бобби Рида.

Лондонцы вполне могли развить преимущество, но в нескольких эпизодах выручил Алисон Бекер. Спастись «Ливерпулю» удалось лишь незадолго до финального свистка. После удара Мохаммеда Салаха со стандарта мяч попал в руку одному из оппонентов, стоящих в стенке, и судья Андре Марринер указал на точку. Пенальти взялся исполнять сам египтянин и едва не допустил ошибку. Альфонс Ареола угадал направление полёта мяча и даже коснулся его, но всё же не сумел преградить путь в сетку.

Осечками «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» воспользовался «Лестер», который в воскресенье разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) и сократил отставание от лидирующего дуэта до одного очка. Главным героем противостояния стал Джеймс Мэддисон, оформивший дубль. Во всех голах команды принял участие и Джейми Варди. Он забил десятый мяч в текущем сезоне АПЛ и отдал две результативные передачи.

Тяжёлая победа «Барселоны» над аутсайдером

Начало декабря получилось крайне неудачным для «Барселоны». Пятого числа каталонцы сенсационно уступили «Кадису» в Примере (1:2), а затем пропустили три безответных мяча от «Ювентуса» в Лиге чемпионов. После такого осечки в матче национального первенства с аутсайдером «Леванте» не понял бы никто.

Однако подопечные Рональда Кумана были близки к тому, чтобы снова потерять очки. На протяжении всей встречи они владели подавляющим преимуществом, но никак не могли пробить вратаря Айтора Фернандеса. Испанец поймал настоящий кураж и выручал свою команду раз за разом.

Распечатать его удалось лишь Лионелю Месси. На 76-й минуте «Барса» совершила перехват на чужой половине поля, а Френки де Йонг в чужой штрафной нашёл передачей аргентинца. Нападающий же аккуратно отправил мяч в дальний угол с рикошетом от штанги. Для него этот гол стал 600-м, забитым под десятым номером в составе сине-гранатовых.

Смена лидера в Германии

А в чемпионате Германии в воскресенье произошла смена лидера. «Байер» дома разгромил «Хоффенхайм» (4:1) и опередил «Баварию», которая в субботу неожиданно разошлась миром с «Унионом».

Интрига в отчётном противостоянии умерла уже к середине первого тайма, когда гости пропустили два подряд курьёзных гола. Оба забил Леон Бэйли. На четвёртой минуте он выполнял подачу в штрафную после розыгрыша штрафного, и мяч неожиданно залетел в сетку. А на 27-й перехватил крайне неосмотрительную передачу Андрея Крамарича вратарю со своей половины поля.

В начале второго тайма «Хоффенхайму» удалось сократить отставание в счёте до минимума благодаря красивому голу Кристофа Баумгартнера. Полузащитник из-за пределов штрафной отправил мяч точно в дальнюю девятку. Однако спустя пять минут 17-летний Флориан Вирц огорчил соперника в третий раз. Доигрывать матч гости вынуждены были вдевятером после того, как вторые жёлтые карточки получили Флориан Гриллич и Стефан Пош. А в концовке судья вдобавок назначил пенальти, который реализовал нападающий леверкузенцев Лукас Аларио.

Спасение «Милана» от поражения

А в Серии А осечку допустил «Милан», который подходил к матчу 11-го тура с «Пармой» в ранге уверенного лидера.

Начало встречи получилось для россонери не слишком удачным. Уже на 13-й минуте счёт открыл бывший полузащитник «Зенита» Эрнани. Хозяевам удалось быстро отыграться, но гол Самуэля Кастильехо судья отменил из-за небольшого офсайда после просмотра повтора. Впоследствии лидер имел немало моментов для того, чтобы огорчить гостей, но удача команде не сопутствовала. В частности, мяч трижды попадал в стойки ворот соперника.

«Парма», напротив, в начале второго тайма забила не вытекающий из логики игры мяч. На этот раз Эрнани выполнил результативную подачу с правого фланга, которую замкнул Ясмин Куртич.

Спасти «Милан» от поражения неожиданно удалось защитнику Тео Эрнандесу. Испанец оформил первый дубль в карьере. Сначала он отличился после подачи углового, а на 91-й минуте нанёс сильный удар из штрафной площади. Таким образом, миланцы не только набрали одно очко, но и до 23 матчей продлили беспроигрышную серию в чемпионате Италии.

В заявку на матч снова не попал Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после травмы.

Историческое достижение Роналду

А действующий чемпион Италии «Ювентус» едва не потерял очки в матче с аутсайдером «Дженоа». Первый тайм этой встречи завершился без забитых мячей, и лишь после перерыва туринцам удалось открыть счёт. Дебютный мяч в текущем сезоне Серии А забил Пауло Дибала. Казалось, забив, подопечные Андреа Пирло спокойно доведут дело до дежурной победы, но вместо этого спустя всего четыре минуты они позволили отличиться Стефано Стураро.

В результате принёс «Юве» три очка проводивший сотый матч в составе команды Криштиану Роналду. В концовке туринцы заработали два пенальти, и оба реализовал португалец. В первом случае Андреа Мазиелло в подкате сбил с ног Хуана Куадрадо, а во втором вратарь Маттиа Перин руками зацепил Альваро Морату.

Роналду же, оформив дубль, довёл число забитых мячей в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии до десяти и догнал в гонке бомбардиров турнира Ибрагимовича. Также португалец стал первым футболистом в XXI веке, которому удалось одержать 400 побед в пяти ведущих европейских чемпионатах. Для сравнения: в активе Месси 365 побед, а у Джанлуиджи Буффона — 350.

Четвёртое поражение ПСЖ в Лиге 1

Смена лидера в воскресенье произошла не только в Бундеслиге, но и в Лиге 1. Местный гегемон ПСЖ вновь потерял очки в матче национального первенства. В последних четырёх встречах команда одержала лишь одну победу, зато проиграла «Монако», разошлась миром с «Бордо», а теперь с минимальным счётом уступила дома «Лиону».

Парижане больше владели мячом, однако практически не угрожали воротам соперника. Антони Лопешу пришлось совершить лишь пару сейвов. Контратаки же гостей выглядели куда опаснее. А на 35-й минуте коллектив Руди Гарсии наказал ПСЖ за грубую ошибку. Преснел Кимпембе вблизи собственной штрафной отдал мяч оппоненту, и спустя несколько секунд Тино Кадевере нанёс точный удар из штрафной площади.

Во втором тайме хозяева ещё чаще стали владеть мячом, но «Лион» оборонялся спокойно, не позволяя подопечным Томаса Тухеля проникать в собственную штрафную. Ближе к финальному свистку у Неймара начали сдавать нервы. В одном из эпизодов он толкнул Маттиа Де Шильо на Лопеша с риском нанести травму голкиперу, но заработал только жёлтую карточку.

А в добавленное арбитром время бразилец сам получил повреждение. Тьяго Мендеш, пытаясь выбить мяч из-под ног у нападающего, нанёс ему сильный удар по голени. Пока врачи оказывали Неймару помощь, он буквально рыдал. С поля его унесли на носилках. Судья же, поняв, что игрок получил серьёзную травму, показал Мендешу красную карточку, но это не помешало «Лиону» одержать победу и подняться на первое место. Его коллектив делит с «Лиллем».

ПСЖ в 14 первых турах Лиги 1 набрал только 28 очков и опустился на третье место в турнирной таблице. Парижане повторили собственный антирекорд, датируемый сезоном-2009/10. Тогда на аналогичном отрезке чемпионата команда также потерпела четыре поражения и завершила национальное первенство на 13-м месте.