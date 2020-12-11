Скандал в Берне, шестая победа «Арсенала» и результативность «Байера»: чем завершился групповой этап Лиги Европы

«Байер» разгромил «Славию» и установил рекорд результативности среди немецких клубов на групповой стадии Лиги Европы, а «Арсенал» обыграл «Дандолк» и одержал шестую подряд победу на турнире. «Наполи» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью и завоевали путёвки в плей-офф, а ЧФР в гостях проиграл «Янг Бойз», пропустив два гола и заработав два удаления с 90-й по 98-ю минуту. Итоги заключительного тура группового этапа Лиги Европы — в материале RT.

Спасение «Реала Сосьедад» и провал АЗ

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы определялись обладатели шести последних путёвок в плей-офф турнира. Причём две из них разыгрывались в квартете F, в котором шансы на продолжение выступления в еврокубке сохраняли «Наполи», «Реал Сосьедад» и АЗ. Подопечные Дженнаро Гаттузо имели небольшой задел, но в заключительном матче встречались с испанцами, в то время как нидерландцам предстоял выезд в Хорватию к скромной «Риеке».

Обе встречи получились напряжёнными, а их исход решился лишь в компенсированное время. Клуб из Сан-Себастьяна был на волоске от поражения, но гол Виллиана Жозе на 92-й минуте помог ему вырвать ничью в Неаполе — 1:1. Чтобы выйти в плей-офф, АЗ было необходимо побеждать «Риеку», но хорваты преподнесли сенсацию. В начале второго тайма соперники обменялись точными ударами, а концовка встречи осталась за хозяевами. Сначала красную карточку получил форвард гостей Йеспер Карлссон, а на третьей добавленной минуте Иван Томечак установил окончательный счёт — 2:1. В итоге в плей-офф Лиги Европы прошли «Наполи» и «Реал Сосьедад».

Менее драматичными получились решающие матчи в квартетах I и K. «Маккаби» из Тель-Авива и «Вольфсберг» добились побед на своём поле, отправив по мячу в ворота «Сивасспора» и «Фейеноорда» соответственно. При этом нидерландцы выступили крайне неудачно и нанесли всего шесть ударов по воротам противника — их худший результат с момента прихода в клуб Дика Адвоката в конце октября 2019-го.

Страсти в Берне и камбэк в Вене

Футболисты «Рапида» не смогли повторить прошлогодний результат и пробиться в плей-офф. В преддверии заключительного тура команда Дитмара Кюбауэра на три очка отставала от «Мольде», а обогнать конкурента им позволяла победа в шестом туре с разницей более двух мячей. Однако всё пошло не по плану австрийцев. Магнус Эйкрем дважды оставлял хозяев в роли догоняющих, а ничью они смогли вырвать лишь в самой концовке матча — 2:2.

В схожей ситуации находился и ЧФР, которому было необходимо на выезде обыгрывать «Янг Бойз». И вплоть до 90-й минуты клуб неплохо справлялся с поставленной задачей. Гол Габриэла Дебелюха в концовке вывел румынский коллектив вперёд, но затем на авансцену вышел главный арбитр встречи Бенуа Бастьен. За восемь минут он показал три красных карточки, причём первая из них получилась достаточно спорной. Судья сделал вывод, что голкипер Кристиан Балградеан умышленно ударил кулаком соперника по лицу в попытке сыграть верховой мяч, и не только удалил того с поля, но и назначил пенальти в ворота «Клужа».

Жан-Пьер Нсаме реализовал 11-метровый, но через пару минут сам отправился в подтрибунное помещение за жёсткий фол на оппоненте. Правда, гостям это не помогло. Они всеми силами пошли вперёд и забыли об обороне, пропустив контратаку два в ноль на 98-й минуте. Джанлука Гаудино снял все вопросы об обладателе путёвки в плей-офф, а румынский клуб доигрывал матч вдевятером. За разговоры с арбитром был удалён Дамьян Джокович.

Неудивительно, что по окончании матча футболисты ЧФР жёстко раскритиковали работу Бастьена. Так, Балградеан выразил мнение, что арбитр был заинтересован в продвижении швейцарского коллектива в следующий раунд турнира, а капитан гостей Марио Камора признался, что раньше не сталкивался с подобным судейством.

Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, эффектным камбэком запомнился ЛАСК. Австрийцы потеряли шансы на выход в плей-офф, но не собирались делиться очками с аутсайдером группы J «Лудогорцем». Гости пропустили в начале второго тайма, но с 56-й по 66-ю минуту отличились трижды и одержали третью победу на групповом этапе. Болгарский коллектив же так и остался с нулём в графе «набранные баллы».

Софийский ЦСКА выступил куда удачнее. За предыдущие пять туров софийские футболисты набрали всего два очка, но громко хлопнули дверью в заключительном матче, взяв дома верх над «Ромой» — 3:1. Дубль оформил Али Соу, а у гостей гол престижа на свой счёт записал 18-летний Томмазо Миланезе.

Достижение Пиру и погоня Пицци за Языджи

Помимо борьбы за выход в плей-офф, определённый интерес представляла и гонка бомбардиров Лиги Европы. Вплоть до заключительного тура единоличным лидером оставался хавбек «Лилля» Юссуф Языджи, но в последнем матче групповой стадии он отметился лишь результативной передачей. Французский коллектив дважды отыгрывался в гостевом поединке с «Селтиком», но на большее оказался неспособен — 2:3. Решающий удар нанёс Дэвид Тёрнбулл.

Этим воспользовался полузащитник «Бенфики» Пицци, сравнявшийся с турком по числу забитых мячей (по шесть). Лиссабонский клуб испытал серьёзные проблемы в гостевой встрече со «Стандардом», не имевшей турнирного значения, но всё же смог сохранить ничейный счёт — 2:2. Португалец появился на поле на 64-й минуте, а вскоре неотразимо пробил с точки.

Приблизиться к лидерам гонки бомбардиров постарался и молодой Дониэлл Мален из ПСВ, но с пятью мячами он поделил вторую строчку с рядом других игроков. Его точный удар положил начало разгрому «Омонии» (4:0), но главным действующим лицом матча оказался Йоэл Пиру. Форвард отметился дублем в компенсированное арбитром время и стал одним из семи игроков в истории клуба, забившим минимум два гола в своём дебютном матче в еврокубке. В частности, в 1994 году это удалось легендарному бразильцу Роналдо, трижды поразившему ворота «Байера».

Результативность «Байера» и триумф «Арсенала»

В коллективе из Леверкузена также нашёлся футболист, забивший дважды в заключительном туре группового этапа ЛЕ. В первой половине матча со «Славией» Леону Бэйли потребовалось на это всего 24 минуты. Затем Мусса Диаби и Карим Беллараби довели счёт до крупного, укрепив «Байер» в качестве рекордсмена по результативности среди немецких клубов на этой стадии турнира. Ранее ни одному коллективу из Германии не удавалось забить 21 мяч в рамках одной групповой стадии Лиги Европы (общий рекорд принадлежит «Наполи» — 22 гола в сезоне-2015/16).

Ненамного отстал и «Хоффенхайм». Подопечные Себастьяна Хёнеса поддержали почин соотечественников и четырежды поразили ворота «Гента», а Максимилиан Байер записал себе в актив два гола и передачу. В активе клуба из Зинсхайма стало 17 мячей, что позволило ему повторить предыдущий рекорд результативности немецких клубов: в сезоне-2009/10 столько же забил «Вердер», а девять лет спустя — «Айнтрахт».

Уверенную игру продолжает демонстрировать «Милан». В Праге он взял верх над «Спартой» — 1:0, вышел на первое место в квартете и продлил беспроигрышную серию в выездных встречах во всех турнирах до 18 матчей. В последний раз эта планка покорялась россонери в 1993 году. Автором единственного гола стал Йенс Петтер Хауге. В активе 21-летнего норвежца четыре мяча во всех соревнованиях, чем не может похвастаться ни один его ровесник из Серии А.

Наиболее же успешно в Лиге Европы пока выступает «Арсенал», выигравший все шесть матчей групповой стадии. В текущем сезоне это не удалось больше ни одной команде ни в Лиге Европы, ни в Лиге чемпионов. В заключительном туре подопечные Микеля Артеты резервным составом обыграли «Дандолк» в гостях (4:2).

С разницей в два мяча победили и две другие английские команды, также ставшие первыми в своих группах. «Тоттенхэм» оказался сильнее «Антверпена» — 2:0, а «Лестер» с аналогичным счётом одолел АЕК. Причём коллектив Брендана Роджерса решил все вопросы буквально за две минуты. На 12-й отличился Дженгиз Ундер, а затем — Харви Барнс.