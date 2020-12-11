«Тоттенхэм» победил «Антверпен» в матче ЛЕ

Короткая ссылка
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над бельгийским «Антверпеном» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
«Тоттенхэм» победил «Антверпен» в матче ЛЕ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Тоттенхэму» принесли голы Винисиуса Мораиса и Джованни ло Чельсо, отличившихся на 57-й и 71-й минутах.

«Тоттенхэм», набрав 13 очков, занял первое место в группе J. «Антверпен» с 12 очками стал вторым.

«Лестер Сити» победил АЕК (2:0), «Брага» обыграла «Зарю» (2:0), «Селтик» взял верх над «Лиллем» (3:2), «Маккаби» обыграл «Сивасспор», «Лудогорец» уступил ЛАСКу (1:3), «Вольфсберг» обыграл «Фейеноорд» (1:0), «Слован» и «Црвена Звезда» не выявили сильнейшего (0:0), а «Хоффенхайм» разгромил «Гент» (4:1).

Ранее сообщалось, что «Милан» победил «Спарту» в Лиге Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить