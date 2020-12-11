Исторический провал: как ЦСКА проиграл «Динамо» и впервые не одержал ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА в гостях потерпел поражение от загребского «Динамо» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе «Максимир» завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев. На голы Йошко Гвардиола, Мислава Оршича и Лирима Кастрати гости ответили точным ударом Кристияна Бистровича. Подопечные Виктора Гончаренко остались на последнем, четвёртом месте в квартете K и впервые в своей истории не одержали ни одной победы на групповой стадии турнира.

В преддверии выездной встречи с загребским «Динамо» ЦСКА находился в том же положении, что и один из его конкурентов по чемпионской гонке РПЛ — «Зенит». Шансы на выход плей-офф были потеряны, а на кону стоял исключительно престиж клуба. За всю историю армейская команда лишь трижды завершала выступление на групповой стадии еврокубков без единой победы, правда, все три раза это происходило в Лиге чемпионов. Во втором по значимости турнире москвичи как минимум однажды брали верх. В прошлом году они справились с «Эспаньолом» в заключительном туре, а в 2005-м — выиграли у софийского «Левски» в третьем.

С одной стороны, успех ЦСКА не казался таким уж невероятным. Пусть подопечные Виктора Гончаренко и испытывали явные проблемы с реализацией, но в плане создания моментов находились на неплохом уровне. Об этом говорили как подавляющее превосходство над «Динамо» по числу ударов в матче первого круга (25 — 7), так и четвёртое место по данному показателю среди всех участников турнира. Многие эксперты полагали, что армейцев должно было «прорвать» ещё в домашней игре с «Вольфсбергом», но тогда этого не произошло. Но не стоило исключать, что данное событие всего лишь было отложено на неделю.

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Однако шансы коллектива снижал тот факт, что в Хорватию не отправились сразу несколько ключевых футболистов. Так, в Москве остались Никола Влашич, Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Хёрдур Магнуссон и Чидера Эджуке, а Константин Кучаев и вовсе провёл последние дни в Германии. Повреждение мениска левого колена заставило полузащитника сделать операцию, в связи с чем он выбыл на неопределённый срок.

Тем не менее, ЦСКА предстал на поле в вполне боевом составе. В центре обороны Магнуссона заменил Виктор Васин, на флангах расположились Георгий Щенников и Константин Марадишвили, а Бахтиёр Зайнутдинов взял на себя роль правого полузащитника. В опорной зоне вышел ярко проявивший себя в противостоянии с «Вольфсбергом» Кристиян Бистрович, а на позиции единственного форварда — Илья Шкурин. Судя по всему, белорус впечатлил наставника своим выступлением в матче РПЛ с «Химками», в котором забил свой второй мяч в футболке армейцев.

Что касается «Динамо», то его футболистам так же было что терять, несмотря на гарантированное первое место в квартете K. В первых пяти встречах подопечные Зорана Мамича не позволили ни разу огорчить своего голкипера Доминика Ливаковича и в случае продолжения «сухой» серии могли стать первой командой в истории, не пропустившей ни одного гола на групповой стадии еврокубка. Тем не менее, хозяева вышли играть первым номером и за первые десять минут дважды пытались потревожить Игоря Акинфеева. Правда, попасть в створ ни разу не удалось.

Самым запоминающимся моментом первой половины тайма стала травма Марина Леоваца. В верховой борьбе хорватский защитник получил удар локтем по лицу от Зайнутдинова, вследствие чего у него открылось рассечение. На протяжении двух минут футболисту оказывали помощь, но продолжить игру он не смог. Вместо него появился Дино Перич, а спустя несколько секунд хозяева чуть было не открыли счёт. Мислав Оршич ворвался в штрафную по левому флангу, но его удар пришёлся в штангу.

ЦСКА же отвечал лишь редкими контратаками, а на 28-й минуте оказался в роли догоняющего. «Динамо» заработало угловой у ворот соперника, который воплотили в гол Ловро Майер и Йошко Гвардиол. Хавбек исполнил подачу в штрафную, а защитник в высоченном прыжке вбил мяч в сетку. Тем самым, 18-летний футболист напомнил, почему «Лейпциг» выложил за него круглую сумму в размере €16 млн.

За десять минут до конца основного времени хорваты потеряли ещё одного футболиста. Травму задней поверхности бедра получил капитан Ариян Адеми и был вынужден уступить место Бартолу Франьичу. Правда, это никоим образом не отразилось на расстановке сил на поле. Хозяева вполне могли забивать во второй раз, но на привычно высоком уровне действовал Акинфеев. Сначала он перевёл через перекладину мяч после удара Лирима Кастрати, а затем в ближнем бою переиграл Марио Гаврановича. Швейцарец не смог забить сходу и уже лёжа пытался пропихнуть мяч мимо вратаря, но тот оказался проворнее.

Но на 41-й минуте подопечные Мамича всё же добились своего. Гости вновь позволили Кастрати прорваться по правому флангу и беспрепятственно исполнить подачу в штрафную. Оршич оторвался от своего опекуна в лице Марадишвили и нанёс разящий удар головой. Акинфеев коснулся мяча ногой, но спасти свою команду не смог. На исходе основного времени хавбек «Динамо» мог оформить дубль, но угодил в каркас.

Несмотря на крайне невыразительное выступление в первой половине, Гончаренко не произвёл ни одной замены в перерыве. Правда, и вариантов для усиления было немного. В запасе оказались пять футболистов, причём лишь трое из них представляли атакующую линию. Помимо флангового хавбека Наира Тикнизяна, в нападение могли выйти Фёдор Чалов и Адольфо Гайч.

Тем не менее, пусть армейцы и не владели колоссальным преимуществом на первых минутах, зато сумели завладеть инициативой и укрепиться на половине поля хозяев. Сразу в двух эпизодах гости могли рассчитывать на благосклонность со стороны арбитра, но Тьягу Мартиньш сначала проигнорировал эпизод с ударом по лицу Бистровичу, а затем не назначил 11-метровый после падения Ильзата Ахметова в штрафной. А на исходе часа ЦСКА имел отличный шанс оформить третий гол в Лиге Европы, но Игорь Дивеев неточно пробил головой.

Спасать красно-синих от третьего поражения на групповом этапе Лиги Европы были направлены Тикнизян и Чалов. Оба довольно удачно вошли в игру и сразу принялись создавать опасные моменты у ворот Ливаковича. Наир отметился опасным прострелом на Зайнутдинова, а Фёдор — ударом в угол из-за пределов штрафной, но результативными они не стали.

За 19 минут до финального свистка Гончаренко бросил в бой автора единственного забитого мяча ЦСКА в Лиге Европы — Гайча, а некоторое время спустя коллективы обменялись точными ударами. Сначала Кастрати воспользовался замешательством защитников противника и реализовал выход один на один с Акинфеевым, доведя счёт до крупного. А спустя минуту Бистрович всё же распечатал ворота «Динамо». Опорник оказался в штрафной в районе левого полуфланга и размашистым ударом оставил не у дел Ливаковича.

Этот успешный эпизод придал сил гостям и те бросились в атаку. Сверхмотивированный Бистрович повёл за собой партнёров и мог оформить дубль. Однако голкипер сначала парировал коварный удар соотечественника со штрафного, а потом чудом отразил добивание в упор в исполнении Чалова. Фёдор наносил удар с семи метров, но чудесным образом угодил именно в стража ворот.

Последние минуты запомнились разве что очередными нарушениями правил в исполнении неудачного вышедшего на поле Гайча, да очередным прорывом футболистов из Загреба. ЦСКА потерпел поражение от «Динамо» и впервые не одержал ни одной победы на групповом этапе Лиги Европы.