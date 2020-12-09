Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы хорошо сыграть в Загребе

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».
Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы хорошо сыграть в Загребе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Действительно, эта игра задач не решает, но тем не менее футболисты всегда должны быть профессионалами, стремиться к победе и побеждать», — цитирует Гончаренко Sport24.

Он отметил, что всегда нужно стараться побеждать и проявлять себя с лучшей стороны, даже если что-то не получается. 

«В любом случае это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть», — добавил Гончаренко.

Встреча состоится 10 декабря в Загребе. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Гончаренко заявил, что Влашич не сыграет с загребским «Динамо» в матче ЛЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить