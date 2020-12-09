Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы хорошо сыграть в Загребе

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Действительно, эта игра задач не решает, но тем не менее футболисты всегда должны быть профессионалами, стремиться к победе и побеждать», — цитирует Гончаренко Sport24.

Он отметил, что всегда нужно стараться побеждать и проявлять себя с лучшей стороны, даже если что-то не получается.

«В любом случае это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть», — добавил Гончаренко.

Встреча состоится 10 декабря в Загребе. Начало — в 23:00 мск.

Ранее Гончаренко заявил, что Влашич не сыграет с загребским «Динамо» в матче ЛЕ.