Гончаренко: ЦСКА надо сделать всё возможное, чтобы хорошо сыграть в Загребе
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«Действительно, эта игра задач не решает, но тем не менее футболисты всегда должны быть профессионалами, стремиться к победе и побеждать», — цитирует Гончаренко Sport24.
Он отметил, что всегда нужно стараться побеждать и проявлять себя с лучшей стороны, даже если что-то не получается.
«В любом случае это рейтинговые очки, престиж свой и клубный. Поэтому надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть», — добавил Гончаренко.
Встреча состоится 10 декабря в Загребе. Начало — в 23:00 мск.
Ранее Гончаренко заявил, что Влашич не сыграет с загребским «Динамо» в матче ЛЕ.