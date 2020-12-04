Без голов и побед на своём поле: ЦСКА проиграл «Вольфсбергу» и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА потерпел поражение от «Вольфсберга» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 0:1, а автором единственного гола стал форвард гостей Дарио Визингер. Подопечные Виктора Гончаренко не смогли забить ни одного мяча на своём поле в нынешнем розыгрыше еврокубка и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В преддверии пятого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА находился в сложном положении. Подопечные Виктора Гончаренко занимали последнее, четвёртое место в квартете K и лишь победа над «Вольфсбергом» гарантированно сохраняла им шансы на продолжение борьбы за выход в плей-офф. В случае ничьи судьба армейцев зависела от результата встречи между «Фейеноордом» и загребским «Динамо», а триумф голландцев перечёркивал их шансы на попадание в 1/16 финала.

Не в пользу хозяев говорила и продолжительная безвыигрышная серия во всех турнира, на момент противостояния с «Вольфсбергом» составлявшая три игры. За последние полторы недели они успели поделить очки с «Сочи» и оставшимся в меньшинстве на 48-й минуте «Фейеноордом», а также уступить «Рубину». Правда, австрийцы также не могли похвастаться стабильностью. С 21 ноября они провели три матча и лишь раз взяли верх. Бит оказался занимавший на тот момент 11-е место в Бундеслиге «Альтах».

В преддверии матча главный тренер сообщил, что на поле готовы вернуться сразу несколько футболистов, но в итоге в основу попал лишь Константин Кучаев. Алан Дзагоев начал встречу на скамейке запасных, а Марио Фернандес и вовсе не был включён в заявку. В отсутствие основного правого латераля, Гончаренко вновь выпустил Георгия Щенникова и Бахтиёра Зайнутдинова, но на этот раз определил их обоих на левый фланг. Россиянин взял на себя роль защитника, а казахстанец — хавбека, в то время как на правый край обороны должен был закрывать номинальный опорник Константин Марадишвили. При этом места в старте не нашлось Чидере Эджуке и автору единственного забитого мяча ЦСКА (не считая автогола) в Лиге Европы Адольфо Гайчу.

Начало матча получилось неожиданным. Несмотря на статус хозяев и кажущееся преимущество в классе, москвичи оказались прижаты к своим воротам и были вынуждены отбиваться от атак австрийцев. Те жёстко прессинговали, заставляли раз за разом ошибаться в передачах и пытались молниеносно переходить в наступление. Заставить Акинфеева по-настоящему поволноваться не получалось, но обстановка становилась довольно напряжённой. При этом гости шли вперёд большими силами, а ударами успели отметиться как форвард Дарио Визингер, так и защитник Михаэль Новак.

ЦСКА пришёл в себя ближе к десятой минуте. Хозяева вернули себе контроль над мячом, сократили количество ошибок передачах и стали всё чаще доходить до ворот Александра Кофлера. За короткий промежуток времени ударами успели отметиться Никола Влашич, Фёдор Чалов, Иван Обляков и Зайнутдинов, но лишь удар центрального хавбека дошёл до голкипера. Активнее всех традиционно смотрелся хорватский полузащитник, но зачастую брал на себя слишком много. Так, в одном из эпизодов он постарался в одиночку и расправиться с защитниками, и переиграть вратаря, но всё перечеркнула техническая оплошность.

Впоследствии отличный шанс открыть счёт имел и Фёдор Чалов. Он здорово открылся в штрафной и пробил сходу, но мяч прошёл немного выше и правее перекладины. Но что не удалось россиянину, отлично получилось у форварда «Вольфсберга». Визингер в абсолютном одиночестве получил мяч в радиусе 25 метров от ворот и неотразимо пробил под верхнюю стойку. Акинфеев оказался бессилен, а ЦСКА оказался в отчаянном положении.

В целом, нельзя сказать, что в оставшиеся 23 минуты у армейцев не было шансов восстановить равенство в счёте. Австрийцы не очень собранно действовали в обороне и позволяли не раз оказываться на ударных позициях и Чалову, и Влашичу. Фёдор имел пару отменных шансов забить, но не мог решить ставшую хронической проблему с реализацией. Однако всё это перекрывали колоссальные проблемы в обороне, которыми на регулярной основе пользовались подопечные Фердинанда Фельдхофера. По итогам первого тайма они превзошли хозяев по числу ударов (10 — 8), а в концовке чуть было не удвоили преимущество. На этот раз с дальней дистанции пробил Элиель Перец, но угодил в штангу, а добивание Визингера не увенчалось успехом.

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Гончаренко остался недоволен действиями своих подопечных в первой половине и отреагировал заменами. Чалов и Кучаев покинули поле, а вместо них вышли Эджуке и Гайч. Но первый опасный момент во втором тайме всё равно возник у ворот ЦСКА. Перец вновь остался без опеки вблизи штрафной и эффектно пробил с разворота. Акинфеев был на чеку и в эффектном прыжке вытащил мяч из угла.

Как оказалось, замены не сильно изменили расстановку сил на поле. Армейцы поддавливали соперника и больше владели мячом, но всерьёз побеспокоить Кофлера не получалось. Эджуке был менее активен, чем обычно, а Гайч демонстрировал наличие серьёзных игровых проблем. Аргентинец грубо ошибался в передачах, терял мяч на ровном месте и в целом неуютно чувствовал себя на поле. Как итог, всего десять касаний мяча за тайм, полное отсутствие ударов и семь проигранных единоборств из семи возможных.

До конца матча Гончаренко провёл ещё три замены, бросив в бой Наира Тикнизяна, Кристияна Бистровича и Арнора Сигурдссона. Что неожиданно, полезнее других в атаке оказался именно хорватский опорник, отметившийся сразу двумя опасными ударами из-за пределов штрафной. Но Кофлер поймал кураж и не позволил хозяевам забить первый мяч на своём поле в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Красно-синие смотрелись уставшими и не могли предложить оппонентам игру на высоких скоростях, а в среднем темпе не могли застать их врасплох. ЦСКА уступил «Вольфсбергу» на своём поле и потерял шансы на продолжение борьбы за путёвку в плей-офф Лиги Европы.