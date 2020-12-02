Гончаренко рассказал о состоянии Кучаева, Дзагоева и Фернандеса перед матчем ЛЕ с «Вольфсбергом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Вольфсбергом».
Гончаренко рассказал о состоянии Кучаева, Дзагоева и Фернандеса перед матчем ЛЕ с «Вольфсбергом»
  • РИА Новости

«Константин Кучаев и Алан Дзагоев готовы к матчу. Наверняка будет готов Марио Фернандес. Все футболисты, за исключением Фукса и Карпова», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. 

Ранее сообщалось, что «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» опустились в рейтинге лучших клубов Европы.

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