Гончаренко рассказал о состоянии Кучаева, Дзагоева и Фернандеса перед матчем ЛЕ с «Вольфсбергом»
- РИА Новости
«Константин Кучаев и Алан Дзагоев готовы к матчу. Наверняка будет готов Марио Фернандес. Все футболисты, за исключением Фукса и Карпова», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.
Матч ЦСКА — «Вольфсберг» состоится 3 декабря на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» опустились в рейтинге лучших клубов Европы.