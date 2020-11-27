42 минуты в большинстве, 22 удара по воротам, 0 голов: как ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд» в Лиге Европы

Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Фейеноордом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась нулевой ничьей. Начиная с 48-й минуты подопечные Виктора Гончаренко играли в большинстве. Всего армейцы нанесли 22 удара по воротам соперника, но не смогли отметиться забитым мячом.

Для ЦСКА домашний матч с «Фейеноордом» можно было смело называть ключевым в рамках нынешней европейской кампании. В этом мнении сходились не только многие болельщики, но и бывшие футболисты клуба. Так, экс-хавбек красно-синих Иржи Ярошик назвал встречу с голландцами главной в году и отметил, что её результат будет иметь ключевое значение с точки зрения перспектив коллектива в Лиге Европы.

С чехом было сложно поспорить. После трёх туров армейцы имели в своём активе всего два балла и занимали последнее место в группе K. На два очка их опережал будущий соперник и австрийский «Вольфсберг», а возглавляло квартет загребское «Динамо» с пятью баллами. Таким образом, победа не только поднимала шансы ЦСКА на выход в плей-офф, но и могла позволить ему выйти на вторую строчку. Кроме того, подопечные Виктора Гончаренко наверняка хотели поквитаться за обидное поражение на выезде и в целом немного подправить статистику противостояния с оппонентами из Нидерландов. За всю историю команда лишь дважды одерживала верх над голландцами, два раза играла вничью и пять раз уступала.

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В матче с «Сочи» большие вопросы вызвало решение Гончаренко отрядить на фланги обороны Георгия Щенникова и Бахтиёра Зайнутдинова. Россиянин явно не успел набрать форму после травмы и смотрелся не лучшим образом, а левоногий казахстанец неуютно чувствовал себя на непривычном правом краю. Тем не менее, наставник не изменил себе и вновь сделал ставку на эту пару футболистов. В целом, специалист произвёл минимум корректировок в составе и убрал с поля только левого хавбека Наира Тикнизяна. Вместо него вышел реактивный Чидера Эджуке, не понаслышке знакомый с голландскими коллективами. Нигериец выступал за «Херенвен» с 2019 по 2020 год. Что касается отсутствующих, то к их солидному числу прибавились Алан Дзагоев, Константин Кучаев, Виктор Васин и Вадим Карпов, сдавшие сомнительные тесты на коронавирус.

Ещё одним важным событием можно было считать визит в Москву Дика Адвоката. За свою тренерскую карьеру голландский специалист успел поработать со сборной России и «Зенитом», которому помог впервые в истории выиграть Кубок УЕФА. Национальную команду он покинул по окончании Евро-2012, а последний раз посещал страну с новыми подопечными в 2017 году. Тогда он вместе с «Фенербахче» играл с «Краснодаром» в рамках Лиги Европы.

Встреча началась с минуты молчания в память о Диего Марадоне, а со стартовым свистком армейцы ринулись в атаку. Первые 20 минут прошли под диктовку хозяев, суммарно исполнивших шесть ударов по воротам противника. К мячу успели приложиться Зайнутдинов, Обляков и Эджуке, но ярче других смотрелся Влашич. Никола сам бил дважды, а также трижды создавал моменты для своих партнёров.

Однако к середине тайма хозяева заметно сбавили и стали всё чаще допускать ошибки в передачах. Этого оказалось достаточно для того, чтобы гости смогли выровнять игру, а под конец тайма и вовсе создать у ворот противника несколько опасных эпизодов. По итогам первой половины «Фейеноорд» практически догнал ЦСКА по числу ударов по воротам (9 — 8), а по попаданиям в створ и вовсе превзошёл (1 — 3). Особенно яркой получилась концовка. В компенсированное время защитник роттердамцев Барт Ньивкоп откликнулся на подачу с фланга и пробил головой, но Игорь Акинфеев проявил чудеса реакции и отразил удар в упор. А уже спустя несколько секунд Эджуке имел шансы поквитаться, но не смог реализовать выход один на один.

Главным событием начала второго тайма стало удаление Николая Йоргенсена. Тот второй раз за встречу не слишком осторожно действовал во время верховой борьбы. Если на 43-й минуте пострадал Игорь Дивеев, то на 48-й локтем по лицу получил Хёрдур Магнуссон. Главный арбитр Кристо Тохвер был последователен и за оба нарушения предъявил форварду по жёлтой карточке, тем самым, оставив «Фейеноорд» в меньшинстве.

Подопечные Адвоката отреагировали на сложившуюся ситуации и перестроились на оборонительную схему. Голландцы прижались к своим воротам, отрядив сразу пятерых человек в линию защиты, а остальные четверо принялись прессинговать атакующих футболистов ЦСКА. Красно-синие плотно захватили контроль над мячом, но до остроты дело долгое время не доходило. Лишь на исходе часа игры хозяева смогли второй раз побеспокоить Ника Марсмана, но удар головой в исполнении Хёрдура Магнуссона оказался не самым сильным.

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Гончаренко вмешался в игру и произвёл сразу две замены. Вместо Щенникова вышел Ильзат Ахметов, что спровоцировало возвращение Зайнутдинова на левый фланг обороны и переход Марадишвили — на правый. А Сигурдссона сменил физически мощный Илья Шкурин. Примечательно, что белорусский форвард мог отличиться вторым же касанием. Первое потребовалось ему для нанесения удара после эффектного заброса партнёра в штрафную, а второе — для проведения добивания. Но линейный арбитр зафиксировал положение «вне игры».

В оставшееся время Гончаренко провёл ещё три замены, выпустив на поле Кристияна Бистровича, Наири Тикнизяна и Адольфо Гайча. Армейцы продолжали давить оппонента, но взломать оборону так и не могли. Низом передачи не проходили, а забросы на габаритных форвардов не завершались ударами. Примечательно, что последний по-настоящему опасный момент состоялся ещё на 79-й минуте, когда с полулёта пробил Чалов. Правда, удар получился не самым сильным, а мяч стал лёгкой добычей Марсмана.

За все 90 минут красно-синие суммарно нанесли 22 удара по воротам противника, но всего лишь четыре из них дошли до голкипера противника, а в гол не был конвертирован ни один. Это напомнило о домашней игре с загребским «Динамо», также завершившейся нулевой ничьей при подавляющем преимущество хозяев. Таким образом, ЦСКА не смог добиться победы в четвёртом матче подряд и серьёзно осложнил себе шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.