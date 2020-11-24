Бушманов высказался о роли Влашича в ЦСКА

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Бывший тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов высказался о роли Николы Влашича в ЦСКА.
Бушманов высказался о роли Влашича в ЦСКА
  • РИА Новости

«Пусть встреча с «Сочи» не стала для хорвата по-настоящему яркой, всё равно он был одним из лучших в составе ЦСКА. Мало того, мы видим, что Никола уже ведёт за собой и сборную. Но футболисты — не железные, и им необходима пауза. В этом плане на руку армейцам их молодость. Ребята там быстрее восстанавливаются, чем возрастные футболисты. Плюс, у Гончаренко теперь есть возможность проводить ротацию», — приводит слова специалиста RT.

Ранее стало известно, что эстонская судейская бригада обслужит матч ЛЕ ЦСКА — «Фейеноорд».

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