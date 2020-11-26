ЦСКА в большинстве сыграл вничью с «Фейеноордом» в Лиге Европы

Московский ЦСКА и роттердамский «Фейеноорд» не выявили победителя в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:0.

На 48-й минуте гости остались вдесятером после удаления форварда Николая Йоргенсена, который получил вторую жёлтую карточку за нарушение на защитнике армейцев Хёрдуре Магнуссоне.

ЦСКА набрал три очка и продолжает занимать последнее место в группе K. «Фейеноорд» с пятью очками находится на второй позиции.

Ранее Евгений Бушманов высказался о роли Николы Влашича в ЦСКА.