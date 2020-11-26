ЦСКА остался в большинстве после удаления у «Фейеноорда» во втором тайме

Нападающий голландского «Фейеноорда» Николай Йоргенсен был удалён в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с московским ЦСКА.

На 48-й минуте Йоргенсен попал по лицу защитнику армейцев Хёрдуру Магнуссону, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён. Первое предупреждение форвард получил на 43-й минуте за аналогичное нарушение в эпизоде с защитником российской команды Игорем Дивеевым.

Таким образом, ЦСКА остался в большинстве.

Встреча проходит в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее Евгений Бушманов высказался о роли Николы Влашича в ЦСКА.