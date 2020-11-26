Объявлен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Фейеноордом»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба армейцев, с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Чидера Эджуке и Фёдор Чалов.
Встреча пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:55 мск.
Ранее сообщалось, что Евгений Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой Станислава Черчесова.