Объявлен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Фейеноордом»

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Стал известен стартовый состав московского ЦСКА на матч четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
Объявлен стартовый состав ЦСКА на матч Лиги Европы с «Фейеноордом»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба армейцев, с первых минут на поле появятся Игорь Акинфеев, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Игорь Дивеев, Бахтиёр Зайнутдинов, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Чидера Эджуке и Фёдор Чалов.

Встреча пройдёт 29 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:55 мск.

Ранее сообщалось, что Евгений Гинер лично писал заявление ЦСКА с критикой Станислава Черчесова.

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