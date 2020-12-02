Гончаренко высказался о безвыигрышной серии российских клубов в еврокубках

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о давлении из-за длительной безвыигрышной серии российских клубов в еврокубках.
Гончаренко высказался о безвыигрышной серии российских клубов в еврокубках
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В четверг, 3 декабря, армейцы встретятся с «Вольфсбергом» в Лиге Европы.

«Это вполне нормальная ситуация для тренера и футболистов, когда идёт давление со стороны болельщиков и СМИ. Не могу сказать, что мы об этом думаем, но тенденция для всех неприятная, и её нужно исправлять. Мы проигрываем командам из тех стран, которые ниже нас в таблице коэффициентов УЕФА. Это повод задуматься, почему наши команды не могут выиграть в стольких матчах», — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что защитник команды Игорь Дивеев рассказал о состоянии травмированного носа.

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