Источник: ЦСКА возобновил интерес к нападающему «Монако» Оньекуру

Московский ЦСКА включился в борьбу за футболиста «Монако» Генри Оньекуру.

Об этом сообщает турецкое издание Milli Gazete. Данным обстоятельством возмущён главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, который заинтересован в приобретении футболиста. Он лично звонил игроку для прояснения ситуации.

В сезоне-2020/21 Оньекуру провёл за «Монако» четыре встречи, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. До перехода в «Монако» нигериец вёл переговоры с ЦСКА, но стороны не смогли сойтись в условиях.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен проводить зимние сборы в Испании.