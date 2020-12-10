Источник: ЦСКА возобновил интерес к нападающему «Монако» Оньекуру
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Об этом сообщает турецкое издание Milli Gazete. Данным обстоятельством возмущён главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, который заинтересован в приобретении футболиста. Он лично звонил игроку для прояснения ситуации.
В сезоне-2020/21 Оньекуру провёл за «Монако» четыре встречи, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. До перехода в «Монако» нигериец вёл переговоры с ЦСКА, но стороны не смогли сойтись в условиях.
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен проводить зимние сборы в Испании.