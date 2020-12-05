Братья по несчастью: почему не стоит винить только Семака и Гончаренко в неудачах «Зенита» и ЦСКА в еврокубках

«Зенит» и ЦСКА потеряли шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов и Лиге Европы за один тур до окончания группового этапа. При этом петербуржцы выступили хуже, чем в прошлом году, когда они, как и армейцы, не смогли пробиться в плей-офф еврокубков. Во многом ответственность за неудачи возлагают на главных тренеров команд — Сергея Семака и Виктора Гончаренко. Тем не менее в провале российских клубов на международной арене можно винить не только специалистов, но и селекционные отделы команд, которые неудачно потратили более €60 млн на приобретение новых футболистов.

Российские команды второй год подряд крайне неудачно выступили на международной футбольной арене. Трое представителей страны лишились шансов на путёвку в евровесну уже после пяти туров группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, а единственным светлым пятном можно считать «Краснодар». В ключевой момент дебютант самого престижного континентального клубного турнира взял верх над «Ренном» и гарантировал себе третье место в квартете. Теперь в среде болельщиков и журналистов Мурада Мусаева всерьёз называют одним из главных кандидатов на звание лучшего отечественного тренера года, а его коллег многие призывают уйти в отставку.

Причём ещё недавно именно Мусаев находился в наиболее уязвимом положении: «Краснодар» не только имел всего одно очко в Лиге чемпионов, но и испытывал серьёзные проблемы в национальном первенстве. После 16 туров «быки» расположились лишь на десятом месте в РПЛ, а отставание от трио лидеров — «Зенита», ЦСКА и «Спартака» — составляло 11 баллов. Таким образом, уже по истечении половины сезона шансы южан на завоевание золотых медалей и прямой путёвки в Лигу чемпионов казались практически потерянными.

Но пятый тур еврокубков перевернул всё с ног на голову. Если ранее Мусаев и так имел огромный кредит доверия со стороны владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, то теперь, похоже, обезопасил себя от скорого увольнения. Под Сергеем Семаком и Виктором Гончаренко же, наоборот, закачались кресла.

В первую очередь это относится к наставнику «Зенита», от которого ждут результатов, соизмеримых затратам клуба на покупку дорогостоящих футболистов и их зарплаты. Кроме того, серьёзное влияние на болельщиков оказало и то, как именно петербуржцы капитулировали в Лиге чемпионов. В пяти встречах они заработали всего одно очко, при этом дважды проиграв более чем скромному по континентальным меркам «Брюгге».

Нельзя сказать, что армейцы в чём-то превзошли своего конкурента по чемпионской гонке РПЛ. Да, в их пользу говорит чуть более приемлемая разница между забитыми и пропущенными мячами (2—5 против 3—11). Кроме того, в большинстве матчей подопечные Гончаренко не только действовали первым номером, но и значительно превосходили оппонентов по числу ударов по воротам. Достаточно отметить, что по этому показателю они занимают четвёртое место среди всех участников Лиги Европы (84) и уступают лишь «Арсеналу», «Реалу Сосьедад» и «Хоффенхайму». Но и соперники у ЦСКА были гораздо менее грозными, да и реализация моментов оставляла желать лучшего.

Конечно, оба специалисты в качестве оправдания такой игре вполне могли бы сослаться на сложности из-за пандемии коронавируса и прочие сопутствующие факторы, но нынешний провал в еврокубках не является первым. Год назад «Зенит» и ЦСКА работали в нормальных условиях, но результат был примерно таким же. Петербуржцы хоть и набрали семь очков, но всё же остались на последнем месте в группе Лиги чемпионов, а москвичи пропустили вперёд «Ференцварош», «Лудогорец» и «Эспаньол» в Лиге Европы, добыв единственную победу в ничего не значившем для испанского клуба с турнирной точки зрения матче 6-го тура.

Казалось бы, всё это указывает на то, что в текущем положении дел виноваты тренеры. Оба не первый год возглавляют свои коллективы, но так и не смогли научить подопечных соответствовать современным реалиям футбола. Даже во встречах со скромным «Вольфсбергом» было отлично заметно, что ЦСКА не привык действовать в интенсивной манере, а под прессингом чувствует себе крайне неуютно и допускает огромное количество ошибок. «Зенит» же очень часто закрывался в обороне, что вызвало критику даже со стороны капитана команды Артёма Дзюбы.

В связи с этим не будет ничего удивительного, если весенний отрезок сезона оба коллектива начнут под руководством новых тренеров. О возможной отставке Семака говорилось ещё после поражения от «Боруссии», а уход Гончаренко обсуждался как в ноябре 2019-го, так и в июне 2020-го. Не стоит исключать, что подобные шаги могут пойти на пользу клубам, но необходимо отметить, что наставников несправедливо делать главными и единственными виновниками неудач своих команд.

Так, в тени остаётся тот факт, что «Зенит» и ЦСКА по большому счёту провалили летнюю трансферную кампанию. Суммарно затраты обеих команд составили более €60 млн, но КПД оказался сравнительно невысоким. Да, те же армейцы сделали состав более глубоким, а петербуржцы нашли достойную замену некоторым ушедшим футболистам, но в целом и Хавьер Рибалта, и Андрей Мовсесьян отработали не лучшим образом.

Говоря о «Зените», наибольшие вопросы вызывает покупка Вендела. Португалец рассматривался как усиление центра поля в преддверии старта Лиги чемпионов, а на его приобретение были потрачены более чем солидные по российским меркам €20,3 млн (по данным Transfermarkt). Однако трансфер был осуществлён лишь в октябре, из-за чего у хавбека было минимум времени на адаптацию в новом коллективе, что во многом сказалось на его выступлении. В результате, он провёл всего шесть матчей за новый клуб, три из которых — в еврокубке, после чего получил травму и выбыл на неопределённый срок.

В этом плане приглашение Вендела напоминает прошлогодний трансфер Малкома. Экс-форвард «Барселоны» обошёлся «Зениту» в два раза дороже и считался главным оружием в Лиге чемпионов, но за два года провёл лишь 165 минут в ЛЧ. Причиной тому стали травмы, что вряд ли сойдёт за утешение для фанатов сине-бело-голубых. Так или иначе, дорогостоящий бразилец пока не оправдал вложенных в него средств и за полтора года не стал лидером команды даже в РПЛ.

В межсезонье много говорилось о необходимости усиления оборонительной линии, которая осталась без целого ряда исполнителей. Северную столицу покинули центральные защитники Бранислав Иванович, Йордан Осорио и Эммануэль Маммана, а также правые крайние — Игорь Смольников и Денис Терентьев. На замену же были приобретены лишь Деян Ловрен и Дмитрий Чистяков, а из молодёжки был приглашён Данила Прохин.

Да, сам по себе трансфер Ловрена можно считать успешным. За €12 млн Семак получил в распоряжение высококлассного и именитого защитника с огромным опытом выступлений в АПЛ, но хорват физически не мог решить все проблемы в одиночку. В итоге, «Зенит» не компенсировал потери Осорио и Мамманы, не нашёл сменщика для изрядного критикуемого из-за своей медлительности Ярослава Ракицкого, и не нашёл дублёра для Вячеслава Караваева. Всё это было отлично заметно в Бельгии, где в центре вышел толком не обстрелянный Прохин, а правый край был вынужден закрывать номинальный хавбек Алексей Сутормин.

И это при том, что так и не был куплен нападающий, способный подменить Артёма Дзюбу или Сердара Азмуна в случае различных форс-мажорных ситуаций. Уже в начале сезона можно было предположить, что форварды вряд ли выдержат в условиях столь плотного графика и либо будут испытывать проблемы с усталостью, либо время от времени оказываться в лазарете. В итоге, так и произошло, а в качестве альтернативы у «Зенита» остался лишь Александр Ерохин. Да, номинальный атакующий хавбек временами смотрелся неплохо, но на высоком уровне его мастерства явно было недостаточно.

Судя по первым впечатлениям, трансферная кампания ЦСКА также получилась неудачной, но по другим причинам. Впервые за долгие годы получив в распоряжение солидные средства, армейцы укрепили почти все нуждавшиеся в усилении позиции, но ошиблись с выбором исполнителей. На данный момент вопросов не вызывает разве что приглашение Бахтиёра Зайнутдинова. Казахстанский универсал исправно действует как на левом фланге обороны, так и в полузащите. Правда, требования к нему заметно ниже, чем к другим, ведь на него была потрачена лишь 1/15 часть трансферного бюджета.

При этом выступление остальных новобранцев оставило скорее плохое впечатление. Чидера Эджуке (€11,5 млн) хоть и обладает отличными физическими данными, но явно имеет серьёзные проблемы с тактической выучкой и пониманием игры. Высокие скоростные данные и неплохой дриблинг компенсируются неумением вовремя расставаться с мячом и посредственной реализацией. Причём с этим соглашаются и в селекционном отделе ЦСКА, а оправдывают свой выбор советами от тренеров «Херенвена» и тем фактом, что с возрастом некоторые футболисты становятся мудрее и исправляют собственные недочёты.

На бумаге покупка Адольфо Гайча (€8,5 млн) должна была снять давление с Фёдора Чалова и позволить Гончаренко время от времени предоставлять отдых основному форварду. Но на деле аргентинец приехал в Россию в таком состоянии, что этим планам не суждено было сбыться. Несмотря на солидные габариты (190 см), форвард неубедительно смотрится в борьбе на втором этаже, а на первом и вовсе оставляет скверное впечатление. Апогеем стало его выступление в игре с «Вольфсбергом». В нём он не выиграл ни одного верхового единоборства, и не нанёс ни одного удара по воротам за 45 минут.

Тёмной лошадкой остаётся Бруно Фукс. Купленный за €8 млн бразильский защитник не успел толком показать себя в новом клубе и провёл на поле лишь 12 минут. В первом же матче он получил тяжёлую травму бедра и оказался в лазарете.

Таким образом, можно констатировать, что ЦСКА крайне неудачно провёл дозаявочную кампанию, вложив в неё рекордную для себя сумму денег. Ранее красно-синие лишь дважды тратили более €20 млн. В сезоне-2010/11 клуб пополнили будущие многолетние лидеры команды — Сейду Думбия и Зоран Тошич, а два года спустя — Марио Фернандес, Вангер Лав и Расмус Эльм.

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Помимо прочего, всё более сомнительным выглядит будущее футболистов ЦСКА, в 2018-м году сенсационно обыгрывавших «Реал» как в Москве, так и в Мадриде. Если тогда все хвалили селекционный отдел москвичей и прочили юным талантам светлое будущее, то сейчас справедливо критикуют игроков за отсутствие прогресса. Развиваться продолжает лишь Никола Влашич, в то время как Арнор Сигурдссон, Кристиян Бистрович, Иван Обляков и Ильзат Ахметов так и остались на том же уровне и не оправдали выданные им авансы.

Можно предположить, что проблемы селекционной службы ЦСКА связаны с тем, что за последние годы её представители привыкли работать в условиях жёсткой экономии и по возможности искать усиление в лице либо свободных агентов, либо крайне недорогих исполнителей. Возможно, работа скаутской службы была ориентирована на поиск игроков в этом сегменте и не смогла перестроиться к внезапной смене курса.

Однако если к ЦСКА подобное оправдание применимо, то к «Зениту» навряд ли. Он давно носит неофициальное звание самого богатого клуба России и чуть ли не единственный может проворачивать сделки вроде трансфера Малкома за €40 млн. Так что здесь речь идёт исключительно о промахах скаутской службы и неспособности селекционного отдела обеспечить приезд новичков в срок.

Кроме того, за последние два года обе команды упустили несколько неплохих шансов усилиться российскими исполнителями, так или иначе выходившими на рынок. За это время спортивную прописку сменили форварды Александр Соболев и Николай Комличенко, а также талантливые хавбеки Даниил Лесовой и Даниил Фомин, каждый из которых мог бы пригодиться как «Зениту», так и ЦСКА.