Аршавин высказался о провальном выступлении ЦСКА в Лиге Европы

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Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о поражении московского ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Аршавин высказался о провальном выступлении ЦСКА в Лиге Европы
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«ЦСКА в чемпионате выглядел симпатично, не сказать, что соперники превосходили команду в классе, но тем удивительнее, что ЦСКА второй год подряд проваливает Лигу Европы. Всё говорило за то, что клуб должен выйти из группы, но как вышло… Плохо», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее Виктор Гончаренко высказал мнение, что не стоит сравнивать нынешнее выступление ЦСКА в еврокубках с прошлогодним.

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