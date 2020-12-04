Гончаренко считает, что не стоит сравнивать нынешнее выступление ЦСКА в еврокубках с прошлогодним
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«Неправильно сравнивать наше нынешнее выступление с прошлогодним. В прошлом году нас была менее длинная скамейка, поэтому сложно было проводить ротацию. В этом году не было подготовительного периода. Может, это и сказывается на российских командах. На тренировках команда хорошо выглядит как эмоционально, так и физически. Но мы выходим на игру и снижаем свой уровень. Нам постоянно не хватает следующего шага. Допустим, делаем нужные три-четыре шага, затем всё разваливается. А ступенек, к сожалению, больше нет», — приводит слова Гончаренко «Чемпионат».
Он отметил, что между ним и командой нет какого либо недопонимания.
«Мы понимаем, как нам нужно среагировать на определённые ситуации», — добавил специалист.
ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев высказался о поражении ЦСКА от «Вольфсберга» в Лиге Европы.