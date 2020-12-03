Губерниев высказался о поражении ЦСКА от «Вольфсберга» в Лиге Европы

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении московского ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Губерниев высказался о поражении ЦСКА от «Вольфсберга» в Лиге Европы
  • Reuters

«Теперь серьёзно. Мы слишком любим свой чемпионат. Он уже давно не так хорош! Вообще, сейчас похоже, что любая группа крепких мужчин, которой выдали одинаковую форму, вызывает у наших топ-клубов топ-проблемы. Даже если в этой группе мы никого и не знаем. Игра ЦСКА сегодня на фоне средненького австрийского коллектива — это каменный век. Дома в Лиге Европы в трёх матчах ЦСКА забил ровно ноль. И это ещё «мы старались»! Футболисты без какого-то смысла передвигаются по полю. Примерно так же их клубами управляют за пределами этого самого поля. Молодцы! Занавес!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА на своём поле не забили ни одного мяча на групповом этапе Лиги Европы.

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