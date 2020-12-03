Губерниев высказался о поражении ЦСКА от «Вольфсберга» в Лиге Европы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о поражении московского ЦСКА от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Теперь серьёзно. Мы слишком любим свой чемпионат. Он уже давно не так хорош! Вообще, сейчас похоже, что любая группа крепких мужчин, которой выдали одинаковую форму, вызывает у наших топ-клубов топ-проблемы. Даже если в этой группе мы никого и не знаем. Игра ЦСКА сегодня на фоне средненького австрийского коллектива — это каменный век. Дома в Лиге Европы в трёх матчах ЦСКА забил ровно ноль. И это ещё «мы старались»! Футболисты без какого-то смысла передвигаются по полю. Примерно так же их клубами управляют за пределами этого самого поля. Молодцы! Занавес!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

ЦСКА на своём поле проиграл «Вольфсбергу» со счётом 0:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА на своём поле не забили ни одного мяча на групповом этапе Лиги Европы.