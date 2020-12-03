Петржела: в Европе все смеются над «Зенитом»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о поражении российского клуба в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» (0:3).

«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Я был уверен, что «Зенит» не проиграет, «Брюгге» — не такая мощная команда. Но российский клуб оказался слабее, чем я думал. «Зенит» залёг на дно в Брюгге — это смешно и грустно. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше! Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они говорили мне: «Зенит снова проиграет». Я сказал: «Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу». Продолжение вы знаете. Это позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом». Да что там в Европе, надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

«Зенит» за тур до конца группового этапа уже гарантированно не сможет подняться выше четвёртого места.

Ранее Петржела выразил мнение, что «Брюгге» ничего собой не представляет.