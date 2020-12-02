Петржела считает, что «Брюгге» ничего собой не представляет

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Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил надежду на победу команды в гостевом матче с «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Петржела считает, что «Брюгге» ничего собой не представляет
  • РИА Новости

По его мнению, хоть кто-то из российских клубов должен одержать победу в еврокубках в текущем сезоне.

«Кто это сделает, если не «Зенит»? «Брюгге» ничего собой не представляет, с этой командной можно и нужно играть. Сегодня надо сыграть за Сергея Семака. Все, в том числе я, хотят, чтобы тренер был спокоен и не переживал. Но даже в случае победы «Зенит» вряд ли пройдёт в Лигу Европы», — приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Михаил Боярский не верит в чемпионские перспективы «Спартака».

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