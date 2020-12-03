«Зенит» крупно проиграл «Брюгге» в ЛЧ и потерял шансы на выход в Лигу Европы

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Петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от бельгийского «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Зенит» крупно проиграл «Брюгге» в ЛЧ и потерял шансы на выход в Лигу Европы
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Брюсселе и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В составе местной команды в середине первого тайма забил Шарль де Кетеларе, на 58-й минуте пенальти реализовал Ханс Ванакен, а на 73-й отличился Ноа Ланг.

«Брюгге» набрал семь очков и продолжает занимать третье место в группе F. «Зенит» с одним очком в активе находится на последней позиции в квартете и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что «Лейпциг» одолел «Истанбул» в матче ЛЧ.

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