«Лейпциг» одолел «Истанбул» в матче ЛЧ, команды забили семь мячей

Немецкий «Лейпциг» обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе команды из Германии отличились Юссуф Поульсен, Норди Мукиэле, Даниэль Ольмо и Александр Сёрлот. У хозяев хет-трик оформил Ирфан Джан Кахвечи.

«Лейпциг» набрал шесть очков и продолжает занимать третье место в группе H. «Истанбул» с тремя очками находится на последней строчке квартета.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов.