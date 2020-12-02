«Лейпциг» одолел «Истанбул» в матче ЛЧ, команды забили семь мячей

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Немецкий «Лейпциг» обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Лейпциг» одолел «Истанбул» в матче ЛЧ, команды забили семь мячей
  • Reuters

Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе команды из Германии отличились Юссуф Поульсен, Норди Мукиэле, Даниэль Ольмо и Александр Сёрлот. У хозяев хет-трик оформил Ирфан Джан Кахвечи.

«Лейпциг» набрал шесть очков и продолжает занимать третье место в группе H. «Истанбул» с тремя очками находится на последней строчке квартета.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

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