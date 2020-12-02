«Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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Английский «Ливерпуль» и португальский «Порту» досрочно обеспечили себе путёвки в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.
«Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
  • © REUTERS/Phil Noble

Это стало известно по итогам матчей пятого тура группового этапа.

«Ливерпуль», обыграв амстердамский «Аякс», набрал 12 очков и стал недосягаем для соперников. Действующие победители Лиги чемпионов вне зависимости от результатов матчей шестого тура сохранят первое место в группе D.

«Порту», сыграв вничью с уже обеспечившим себе путёвку в плей-офф «Манчестер Сити», после проигрыша идущего третьим греческого «Олимпиакоса» гарантировал себе выход в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.

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