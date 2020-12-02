«Ливерпуль» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
- © REUTERS/Phil Noble
Это стало известно по итогам матчей пятого тура группового этапа.
«Ливерпуль», обыграв амстердамский «Аякс», набрал 12 очков и стал недосягаем для соперников. Действующие победители Лиги чемпионов вне зависимости от результатов матчей шестого тура сохранят первое место в группе D.
«Порту», сыграв вничью с уже обеспечившим себе путёвку в плей-офф «Манчестер Сити», после проигрыша идущего третьим греческого «Олимпиакоса» гарантировал себе выход в следующую стадию турнира.
Ранее сообщалось, что российские клубы не могут выйти в плей-офф ЛЧ на протяжении пяти лет.