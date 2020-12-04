Гончаренко заявил, что не считает провальным трансфер Гайча в ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о переходе в команду аргентинского форварда Адольфо Гайча после поражения своих подопечных от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Гончаренко заявил, что не считает провальным трансфер Гайча в ЦСКА
  • Reuters

«Можно ли назвать трансфер Гайча провальным? Три месяца пребывания нападающего — это не катастрофа. Мы для себя решили, что Гайчу нужен месяц полноценной подготовки. Поэтому я бы не стал так категорически высказываться», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

21-летний Гайч перешёл в ЦСКА нынешним летом, и сыграв в 16 матчах за московскую команду во всех турнирах забил всего один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее Гончаренко рассказал, с чем связан кризис Чалова.

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