Гончаренко заявил, что не считает провальным трансфер Гайча в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о переходе в команду аргентинского форварда Адольфо Гайча после поражения своих подопечных от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

«Можно ли назвать трансфер Гайча провальным? Три месяца пребывания нападающего — это не катастрофа. Мы для себя решили, что Гайчу нужен месяц полноценной подготовки. Поэтому я бы не стал так категорически высказываться», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

21-летний Гайч перешёл в ЦСКА нынешним летом, и сыграв в 16 матчах за московскую команду во всех турнирах забил всего один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее Гончаренко рассказал, с чем связан кризис Чалова.