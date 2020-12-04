Гончаренко заявил, что не считает провальным трансфер Гайча в ЦСКА
- Reuters
«Можно ли назвать трансфер Гайча провальным? Три месяца пребывания нападающего — это не катастрофа. Мы для себя решили, что Гайчу нужен месяц полноценной подготовки. Поэтому я бы не стал так категорически высказываться», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.
21-летний Гайч перешёл в ЦСКА нынешним летом, и сыграв в 16 матчах за московскую команду во всех турнирах забил всего один мяч и отдал одну голевую передачу.
Ранее Гончаренко рассказал, с чем связан кризис Чалова.