Гончаренко рассказал, с чем связан кризис Чалова

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения своих подопечных от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА высказал мнение об игре форварда команды Фёдора Чалова.
Гончаренко рассказал, с чем связан кризис Чалова
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Чалов сыграл в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах, и забил всего два мяча. На его счету также пять голевых передач.

Ранее Гончаренко высказал мнение, что не стоит сравнивать нынешнее выступление ЦСКА в еврокубках с прошлогодним.

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