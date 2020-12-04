Гончаренко рассказал, с чем связан кризис Чалова

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения своих подопечных от австрийского «Вольфсберга» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА высказал мнение об игре форварда команды Фёдора Чалова.

«У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 22-летний Чалов сыграл в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах, и забил всего два мяча. На его счету также пять голевых передач.

Ранее Гончаренко высказал мнение, что не стоит сравнивать нынешнее выступление ЦСКА в еврокубках с прошлогодним.