Гончаренко рассказал, с чем связан кризис Чалова
- РИА Новости
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«У него проблема в его открывании. Если он будет правильно открываться, его игра станет более качественной. Сейчас он «размыл» то открывание, которое у него было раньше», — приводит слова Гончаренко «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне 22-летний Чалов сыграл в 18 матчах за ЦСКА во всех турнирах, и забил всего два мяча. На его счету также пять голевых передач.
Ранее Гончаренко высказал мнение, что не стоит сравнивать нынешнее выступление ЦСКА в еврокубках с прошлогодним.