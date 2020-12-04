Сабитов: Семак уже дал «Зениту» всё, что мог

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Бывший тренер юношеской сборной России, а ныне тренер «Риги» Равиль Сабитов выделил основную проблему «Зенита», который досрочно вылетел из Лиги чемпионов УЕФА.
Сабитов: Семак уже дал «Зениту» всё, что мог
  • Reuters

«Я не думаю, что «Зенит» сейчас по своему уровню настолько слаб, — подбор футболистов, финансовые возможности и инфраструктура говорят о другом. Но есть в клубе проблемы в управлении коллективом. К сожалению, Семак уже дал команде всё, что мог. Теперь она играет безвольно, опустив руки. Есть клубы, которые умеют очень хорошо играть, но им периодически нужны встряски. Когда футболисты начинают работать с новым тренером и ещё недостаточно его узнали, то они пашут с удвоенной энергией. Но постепенно они сканируют своего тренера, находят его слабые и сильные стороны и начинают на них играть. Они успокаиваются, расслабляются — и уже сами руководят игрой. А чтобы они опять стали грызть землю на поле, нужен новый тренер», — цитирует Сабитова «Спорт уик-энд».

За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» гарантированно лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Ранее Геркус эмоционально высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках.

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