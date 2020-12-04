Геркус эмоционально высказался о выступлениях российских клубов в еврокубках

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о выступлениях российских клубов в европейских кубковых турнирах в нынешнем сезоне.

«Какое-то соревнование по самоуничтожению. Не готов анализировать происходящее, эмоции просто зашкаливают. Зачем вот так делать? Неужели не понятно, людям сейчас тяжело, времена непростые, нужны хоть какие-то позитивные эмоции. Столько сделано для футбола: стадионы новые, зрителей пускают, вот же ж, неужели не выгрызть пару побед, не порадовать болельщиков? Какой-то саботаж… Предательство просто какое-то», — написал Геркус в своём Telegram-канале.

всего одну победы в 20 сыгранных еврокубковых матчах нынешнего сезона — это удалось «Краснодару» в игре Лиги чемпионов с «Ренном». «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА суммарно проиграли семь раз, и ещё 12 матчей завершились вничью.

Ранее сообщалось, что футболисты ЦСКА на своём поле не забили ни одного мяча на групповом этапе Лиги Европы.