Семак: рад, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей серии домашних матчей.

«Конечно, график — сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись и последние матчи в календарном году проведём у себя дома. Естественно, дома играть всегда приятнее. Рады, что закончился этот достаточно сложный выездной отрезок», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

До конца календарного 2020 года «Зенит» на своём поле сыграет с «Уралом», московскими «Динамо» и «Спартаком» в рамках Российской премьер-лиги и с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Властимил Петржела порассуждал о проблемах «Зенита» при Семаке.