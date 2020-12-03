Петржела порассуждал о проблемах «Зенита» при Семаке

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался относительно нынешнего наставника клуба Сергея Семака.

«Выступление «Зенита» в Лиге чемпионов — это позор. Даже не знаю, в чём проблема. Плохие футболисты или слабый тренер… А может, и то и другое. Я переживаю за Семака, но он уже не первый год проваливает Лигу чемпионов. Одно дело — хорошо играть в России, а другое — в Европе. Попросту не хватает опыта, но время идёт. Семак будет идти до конца. Уверен, что сам он не уйдёт в отставку. Трудно предположить, будет ли ждать руководство. Я не удивлюсь, если в ближайшее время он покинет команду», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Петербургский клуб, набрав одно очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Команда лишилась шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

Ранее Петржела заявил, что в Европе все смеются над «Зенитом».